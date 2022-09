Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli, e lui al veleno: “Cosa è stata capace di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi dopo tante chiacchiere ha deciso di denunciare Alex Nuccetelli, l’amico di Francesco Totti che da mesi rilascia interviste parlando della loro separazione.

Andiamo a parlare di Ilary e della separazione da Francesco Totti. In tutti questi mesi, c’è sempre stata una persona che ha parlato al posto loro o meglio a posto di Francesco. Stiamo parlando di lui, del migliore amico di Francesco, Alex Nuccetelli. È stato quest’ultimo a presentare Ilary a Francesco Totti tanti anni fa ed è stato sempre presente nella loro vita e adesso anche nella loro preparazione. Però sembrerebbe che adesso Ilary abbia deciso di agire per vie legali contro l’amico dell’ex marito, ovvero proprio contro lui Alex Nuccetelli che è stato invitato molto spesso in trasmissione per parlare di loro, rilasciando anche delle dichiarazioni molto gravi.

Ilary Blasi ha denunciato Alex Nuccetelli

Ilary Blasi avrebbe quindi denunciato Alex Nuccetelli, il noto amico di Francesco Totti. Pare che durante una intervista Alex Nuccetelli abbia rilasciato delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla conduttrice, la quale senza pensarci su due volte ha deciso di ricorrere per vie legali. Una volta venuta alla luce questa vicenda, lo stesso Alex ha voluto replicare alla conduttrice e lo ha fatto pubblicando un post su Instagram. Alex ha sottolineato il fatto che dopo tanti anni di conoscenza e dopo che grazie a lui ha incontrato Francesco, incontro che le ha cambiato la vita, trova assurdo che Ilary abbia preso questa decisione.

Lo sfogo dell’amico di Francesco Totti

Ovviamente si riferisce al fatto che Ilary lo abbia denunciato, sapendo che in questi anni non naviga in buone acque da un punto di vista economico, anche per via del Covid. Inoltre, Alex ha anche aggiunto che la conduttrice ha bloccato tutte le sue partecipazioni a programmi Mediaset.

L’avvertimento di Alex

Poi, ha anche lanciato un avvertimento ovvero ha dichiarato di avere tante altre cose da raccontare. Insomma, parole molto dure quelle di Alex che di certo non si immaginava che Ilary Blasi potesse reagire in questo modo e arrivare al punto di denunciarlo. Una cosa però è certa, ovvero che Ilary non ha intenzione di stare a vedere gente che parla di lei e della sua situazione, stanca forse di tutto quello che in questi mesi è stato detto ed è stato anche inventato.