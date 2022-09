Dolore alla cervicale, gli esercizi da fare in casa che fanno stare subito bene

0 SHARES Condividi Tweet

Dolore alla cervicale, quali sono le cause e quali i sintomi. Ecco gli esercizi da fare in casa.

Il dolore alla cervicale o cervicalgia, purtroppo, è una problematica molto frequente e nello specifico affligge circa il 60% degli italiani. Questo tipo di dolore affligge il collo ma anche le spalle e la schiena sotto forma di fastidio o proprio al dolore acuto. La forma più frequente di dolore alla cervicale è il torcicollo e questo può essere pronto o acuto. Nel primo caso può durare per circa due settimane di tempo e alcune volte durante l’anno, mentre nel secondo caso si verifica soltanto per pochi giorni. Qui cerchiamo di capire che cosa effettivamente è la cervicalgia e quali possono essere le cure e le cause del disturbo.

Il dolore alla cervicale o cervicalgia, come si presenta

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il dolore alla cervicale o la cervicalgia, è una problematica che interessa le spalle, il collo e la schiena sotto forma di fastidio o di dolore. Riguardo le cause queste possono essere davvero tante. Tra queste non possiamo non citare una artrosi cervicale, una postura della colonna vertebrale non corretta. Il dolore alla cervicale però potrebbe anche verificarsi in seguito ad un trauma o un incidente, il cosiddetto colpo della strega. A decretare però questo dolore potrebbe essere anche una botta di freddo o ancora mal di denti, disfunzione tiroidea e mal di gola.

I sintomi

Riguardo i sintomi possiamo dire che sono perlopiù dolori localizzati tra la nuca e le spalle e molto spesso accompagnato da emicrania. In alcuni casi possono comparire disturbi del sonno e raramente qualche episodio di febbre. Ovviamente è possibile trattare questo tipo di problematica con l’utilizzo di alcuni farmaci ma anche alcuni esercizi che possono essere fatti tranquillamente in casa.

Gli esercizi da fare in casa per alleviare il dolore

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, per combattere il dolore si può sicuramente ricorrere ad un medicinale antinfiammatorio. La migliore da fare però sarebbe quella di tentare con un qualcosa di naturale come un semplice esercizio da fare in casa. Il primo potrebbe essere il seguente ovvero stare seduti con la schiena dritta e la pancia indietro. Poggiate una mano sul capo e fate un po’ di pressione, spostando la testa prima a sinistra e poi a destra. Ovviamente evitate di premere troppo. Una volta che si è arrivati a questa posizione mantenetela per circa 5 secondi e ripetete poi tutto 10 volte a destra e a sinistra. Un altro esercizio è il seguente ovvero, sempre da seduti con la schiena dritta,. girate la testa il più possibile ovviamente senza fare. Girate prima a destra e poi a sinistra, mantenendo la posizione dai 3 al 5 secondi e ripetete il movimento per 25 volte per ogni direzione.