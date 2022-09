Elettra Lamborghini al veleno sui social sulla sorella Ginevra, poi cancella tutto, il web resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini ha pubblicato durante la puntata del Gf vip una storia che poi ha cancellato. In sottofondo la canzone Mal di stomaco di Fabri Fibra. Riferimento alla sorella Ginevra?

Da una settimana è iniziata la nuova edizione del Grande fratello vip e tra i tanti concorrenti, come ben sappiamo, c’è lei Ginevra Lamborghini. La giovane donna ha infatti deciso di prendere parte al reality di Canale 5, consapevole che la sua vita privata uscisse fuori. E’ da tempo che si parla di un brutto rapporto tra Ginevra ed Elettra, tanto che quest’ultima non ha neppure invitato la sorella al suo matrimonio. Ma come stanno davvero le cose?

Gf vip, Elettra diffida la sorella

Nei giorni scorsi Ginevra Lamborghini, all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto modo di parlare della sorella Elettra. Questa cosa alla cantante non è affatto piaciuta, visto che Elettra ha diffidato la sorella e il programma che non potranno più parlare di lei. Non sappiamo cosa effettivamente sia accaduto tra le due, ma in molti ipotizzano qualcosa di grave, visto che Ginevra non è stata neppure invitata alle nozze.

Ginevra Lamborghini parla della sorella al Gf vip

Nonostante la diffida, però, in un certo qual modo, Ginevra ha fatto dei riferimenti alla sorella, la quale ha voluto rispondere in qualche modo attraverso il suo profilo Instagram. Nel corso della puntata del Gf vip andata in onda ieri sera, lunedì 26 settembre, Elettra ha pubblicato una Instagram stories che poi è stata subito dopo cancellata.

Elettra pubblica una storia durante la puntata e poi la cancella

La cantante pare si trovasse dentro una grotta, intenta a festeggiare il suo secondo anniversario di nozze con Afrojack, suo marito. Innanzitutto, in un primo momento ha condiviso una serie di foto della grotta, del tavolo apparecchiato, poi però avrebbe aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato. Elettra ha infatti aggiunto la canzone di Fabri Fibra, quella intitolata Mal di stomaco.

La canzone scelta da Elettra non passa inosservata

Nello specifico, ha messo quel pezzetto in cui il rapper recita:

“Ho voglia di sfogarmi, capitemi

Non mi passa il mal di stomaco

Certi fatti mi danno al vo-vo-vomito

Tutti quanti seguitemi

Ho voglia di sfogarmi, capitemi

Non mi passa il mal di stomaco”. La storia è stata pubblicata dalla stessa Elettra, ma dopo qualche istante è stata cancellata. Non abbiamo certezza che si sia trattato di un riferimento ad Elettra, ma la coincidenza sembra essere molto strana.