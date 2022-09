Cecchi Paone diretto sugli ascolti bassi di Scherzi a parte: “C’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziata la nuova stagione di Scherzi a parte ma pare che non abbia convinto. Un telespettatore scrive a Alessandro Cecchi Paone, quest’ultima spiega il perché tutto è cambiato.

Uno dei programmi più amati di sempre è stato Scherzi a parte. Pare che nelle scorse settimane, il pubblico non aspettasse altro che l’inizio di questo programma, ma adesso le cose non sembrano essere andate come sperato. Adesso l’attesa è finita, visto che è iniziata la nuova edizione del programma, con il timone Enrico Papi. Il programma è andato in onda su Canale 5 ma pare che non abbia proprio convinto il pubblico. Un telespettatori, infatti, avrebbe scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone, che cura una rubrica sul settimanale Nuovo tv. Ma cosa ha scritto?

Scherzi a parte, la nuova stagione non convince affatto

Alessandro Cecchi Paone cura da diverso tempo ormai, una rubrica sul settimanale Nuovo tv. Nei giorni scorsi si è ritrovato a rispondere ad un telespettatore che ha scritto una lettera esprimendo alcuni dubbi su Scherzi a parte, il programma che è iniziato nei giorni scorsi. Il telespettatore, sulla base della prima puntata, avrebbe detto che questa nuova stagione è risultata già deludente e che i giochetti ai vip non sono avvincenti e divertenti come lo erano una volta.

Un telespettatore scrive una lettera a Cecchi Paone

Effettivamente, ci sono degli scherzi che rimarranno davvero nella storia e con i quali è praticamente impossibile non trovare delle differenze. Quelli trasmessi in questa nuova edizione, sembra che non abbiano colpito il pubblico. Prendiamo per esempio, quello organizzato a Paola Barale, che è durato anche poco perché la conduttrice ad un certo punto avrebbe detto “Ma siamo su scherzi a parte?”.

Alessandro Cecchi Paone su Scherzi a parte, le differenze con le edizioni passate

A tal riguardo, dopo aver letto il commento del telespettatore, Alessandro Cecchi Paone non ha potuto far altro che rispondere, sottolineando quanto sia difficile però cogliere di sorpresa i vip. Poi, Alessandro ha sottolineato ancora il fatto che se gli scherzi non sono più quelli di una volta, la colpa non è di certo degli autori, nel del conduttore, ma che il problema riguarda per lo più i personaggi scelti per fare gli scherzi, che sono di certo più furbi di un tempo ed ormai è diventato difficile prenderli in giro. Paradossalmente, stanno avendo maggiore successo in questi ultimi tempi gli scherzi organizzati da Le iene, piuttosto che quelli di Scherzi a parte.