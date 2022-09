Sabrina Ferilli sui social attacca Giorgia Meloni, il web la offende e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli, dopo la vittoria di Giorgia Meloni scrive un commento su Instragram che è apparso come una vera frecciatina velenosa. Un utente commenta e la offende, lei ribatte.

La scorsa domenica 25 settembre gli italiani sono tornati alle urne ed hanno deciso il destino del nostro paese. Dopo il risultato delle elezioni, che hanno decretato la vittoria di Fratelli d’Italia e di conseguenza di Giorgia Meloni, in molti hanno commentato ed espresso il loro pensiero al riguardo. Una tra tutte Sabrina Ferilli, la quale su Instagram ha condiviso una foto che non è di certo passata inosservata e sta facendo completamente il giro del web. Ma di che foto si tratta?

Giorgia Meloni vince le elezioni, dopo la vittoria arriva l’affondo

Dopo le elezioni dello scorso 25 settembre, gli italiani pare che abbiano deciso il destino del loro paese, eleggendo Giorgia Meloni sostanzialmente Premier. Molti, anche noti personaggi del mondo dello spettacolo, in queste ore hanno commentato la vittoria del centrodestra e di Giorgia alle elezioni. Tra questi, lei, Sabrina Ferilli che sul suo profilo Instagram ha condiviso un’immagina parecchio ironica che ha subito catturato l’attenzione.

Sabrina Ferilli pubblica un post piuttosto ironico e con chiari riferimenti a Giorgia

La nota attrice sui social ha condiviso una immagine, la foto di uno schermo del treno Italo che ha preso in mattinata, proprio il giorno dopo le elezioni. In allegato a questa foto la scritta “Il treno viaggia in orario”, poi ha anche aggiunto “Nuova era”. Questa frase è apparsa un chiaro riferimento a Giorgia Meloni e in qualche modo rimarca “il mito dell’efficienza dei treni”, durante il periodo fascista. Il riferimento a Fratelli d’Italia è stato piuttosto evidente.

Un utente commenta e lei risponde per le rime

In molti hanno commentato questa foto e nello specifico, un utente avrebbe scritto “Comunista di merda”. L’attrice ricordiamo che alle scorse elezioni aveva votato per Virginia Raggi e dunque Movimento cinque stelle. Ad ogni modo, Sabrina non è rimasta in silenzio ed ha risposto alle accuse dicendo “De merd*a no! Quella è sostanza tua”. Anche in questo caso, pare che le sue parole siano state viste come un chiaro riferimento al risultato delle elezioni.