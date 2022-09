Alessia Marcuzzi sconvolge tutti “Spero sempre che lei si scordi”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv con il programma Boomerissima. In attesa del debutto, però, la conduttrice ha confessato di essere molto stanca.

Alessia Marcuzzi dopo un anno di stop è pronta a tornare con un programma tutto suo, che prenderà il via tra poche settimane questa volta non in Mediaset, ma in casa Rai. La conduttrice ha voluto prendersi una pausa dal mondo della televisione, molto probabilmente per recuperare un po’ di energie. Ha abbandonato l’azienda dove ha lavorato per tanto tempo, ovvero Mediaset e questo aveva fatto pensare che ci fossero stati dei problemi con i vertici, ma a quanto pare non è così. Alessia, infatti ha lavorato ancora per le sue aziende Marks&Angles e Luce ed è stata anche ospite in diverse trasmissioni Mediaset. Adesso però, Alessia è pronta a scrivere una nuova pagina della sua vita ed ha parlato proprio nelle ultime ore.

Alessia Marcuzzi dopo un anno di stop torna in tv ma in Rai

La nota conduttrice tra poche settimane debutterà con il suo programma Boomerissima. In attesa del ritorno, ecco che la conduttrice si è lasciata andare a qualche racconto. Alessia ha raccontato di aver proposto un suo progetto a Stefano Coletta, il direttore di casa Rai che si è subito messo a disposizione per poter realizzare questo desiderio della Marcuzzi. Il nuovo programma di Alessia prenderà il via a novembre e stando ad alcune anticipazioni, dovrebbe essere una trasmissione che mette a confronto diverse generazioni.

Alessia pronta per Boomerissima

Da una parte ci sono i ragazzi che identificano i genitori come boomer. Un vero e proprio confronto generazionale. In queste settimane Alessia sta lavorando tanto per il suo grande ritorno e nelle Instagram stories pubblicate nei giorni scorsi non ha nascosto di essere molto stanca. Ovviamente, oltre a questo nuovo programma, la Marcuzzi ha anche altri impegni. Continua infatti a gestire le sue aziende e poi ovviamente la sua famiglia da accudire, i suo figli.

Alessia sperava che Ilaria scordasse l’allenamento

Nello specifico la conduttrice ha pubblicato una Instagram stories, in cui si vede la stessa in compagnia di un’altra donna, Ilaria. Le due erano intente a fare allenamento e Alessia pare sperasse che Ilaria si scordasse dell’allenamento ma invece si è presentata puntualissima. A quanto pare, visto gli allenamenti e il tag del programma, Alessia in Boomerissima sarà protagonista di diversi stacchetti.