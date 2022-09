Gf vip, Antonino Spinalbese parla di Belen e il web lo apprezza tanto

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip, Antonino Spinalbese parla molto bene della sua ex Belen Rodriguez in diretta tv e le sue parole lasciano tutti senza parole.

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip è proprio lui, Antonino Spinalbese. Lui è l’ex compagno di Belen Rodriguez, il padre della piccola Luna Marì. Da quando è entrato all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonino non ha fatto altro che parlare di lei, della figlia e del rapporto che purtroppo si è incrinato fino a rompersi con la showgirl argentina. Pare che l’ex parrucchiere, abbia svelato anche alcuni dettagli inediti ed intimi, parlando però sempre bene della sua ex. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio Antonino?

Antonino Spinalbese al Grande fratello vip parla di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese piace tanto al pubblico del Grande fratello vip. Lo avevamo conosciuto qualche anno fa, seppur di riflesso, per via della sua storia d’amore con Belen Rodriguez dalla quale è nata la loro figlia Luna Marì. Ebbene, in questi giorni di permanenza all’interno della casa, Antonino non ha fatto altro che parlare di questo rapporto con Belen, prima quando c’era l’amore e di adesso, che vuoi o non vuoi deve andare avanti per il bene della figlia.

Alfonso Signorini cerca di indagare

Il loro rapporto per fortuna sembra essere basato sulla serenità, visto che il loro obiettivo principale è salvaguardare la figlia. Nel corso della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini torna sull’argomento e chiama Antonino in disparte. Il conduttore manda poi in onda una clip in cui Antonino parla della sua ex e della loro storia. Poi vengono trasmesse delle immagini di Antonino con la figlia ed a quel punto il gieffino racconta le sue emozioni nell’essere diventato padre a 25 anni. Spinalbese ha raccontato così di aver assistito al parto, trasmettendo tutte le emozioni vissute. “Lei era stupenda”, dice Antonino. A quel punto, il conduttore avrebbe affondato dicendo se si riferisse a Belen o alla figlia.

Le bellissime parole per Belen in diretta tv

Antonino in diretta tv ha parlato molto bene di Belen, dicendo che è la madre di sua figlia e che sicuramente la loro storia è stata molto bella ma anche molto turbolenta. Antonino ha aggiunto che grazie alla figlia ha capito che non bisogna portare rancore. “E’ stata brava, è stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre”. Poi l’ex parrucchiere ha sottolineato il fatto di portare spesso la fede al dito, sostenendo che si tratta di un gesto d’amore per la figlia Luna Marì. Si tratta di un modo per far sapere di essere sposato e di non essere in cerca di niente. “Io credo di non riuscire a gestire un altro amore, perchè sono completamente invaghito di mia figlia“.