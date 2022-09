Francesco Totti bacia Noemi davanti ai suoi figli, il pupone non si nasconde più

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti ha festeggiato il suo primo compleanno insieme a Noemi Bocchi, ai suoi figli ed a pochi amici. E’ anche arrivato il primo bacio pubblico.

Francesco Totti ha compiuto 46 anni lo scorso 26 settembre e sono stati in tanti a volergli fare gli auguri. Sul suo profilo Instagram, lo stesso ha ripostato tantissimi auguri che sono arrivati da colleghi, amici e fan, ma soprattutto quelli dei suoi figli Cristian e Chanel. Si è trattato di un compleanno particolare per Francesco, il primo senza Ilary Blasi dopo tantissimi anni, visto che i de si sono lasciati dopo circa 20 anni di matrimonio. Quest’anno al suo fianco però, c’era lei, la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Francesco Totti e il suo compleanno insieme alla nuova fiamma

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai non si nascondono più e insieme hanno festeggiato il compleanno dell’ex capitano della Roma che lo scorso 26 settembre ha compiuto ben 46 anni. Totti ha festeggiato il suo compleanno in un ristorante che si trova poco fuori Roma, insieme ai figli, agli amici di sempre e Noemi appunto. L’indiscrezione è stata data da Il Messaggero, secondo cui la cena è stata abbastanza riservata, a base di pesce. Non sono mancati i figli di Francesco Cristian e Chanel.

Gli auguri dei figli Chanel e Cristian

«Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo». Questi gli auguri della figlia Chanel, che ha scelto come sottofondo la canzone di Vasco, Come nelle favole di Vasco. «Auguri vita, ti amo da morire», invece il messaggio di Cristian. Nessun messaggio o alcun riferimento al compleanno di Francesco da parte di Ilary.

Il bacio a Noemi

Alla mezzanotte, Francesco Totti poi ha spento le candeline ed ha dato un bacio alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi, proprio davanti a tutti, a confermare ancora una volta questa relazione sulla quale si è tanto parlato e vociferato. Non ci sono foto perché la cena è stata molto riservata e nessuno ha pubblicato post al riguardo. Al ristorante, proprio per evitare di essere visto dai paparazzi, Totti si è presentato con un’altra auto e non con il suo Suv Lamborghini. Presenti gli amici Ezio e Giancarlo, Vito Scala, che ad oggi è il dirigente della Roma.