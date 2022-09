Clio Make-up svela cosa fare la sera prima di andare a dormire per avere la mattina una pelle eccezionale

0 SHARES Condividi Tweet

Idratare la pelle prima di dormire? Ecco cosa utilizzare a parte la crema.

È importante idratare la propria pelle e renderla perfetta soprattutto per una buona base trucco. Sono sempre di più le donne che dicono quanto sia importante fare una Beauty routine, soprattutto la sera prima di andare a dormire. Ma sapete quali creme utilizzare per avere una pelle super idratata? Un consiglio al riguardo ci viene fornito direttamente da ClioMakeUp, ovvero una nota influencer italiana che per diverso tempo ha vissuto a New York e adesso sembra essere tornata nel suo paese di origine.

ClioMake up, ecco i consigli dell’esperta per idratare la pelle

ClioMakeUp sicuramente ne ha fatto di strada nel corso di questi anni e dopo aver vissuto per tanto tempo a New York insieme al marito, adesso si è trasferita di nuovo nel nostro paese insieme alla sua famiglia. Sicuramente è una grandissima esperta di make up ed anche di creme e prodotti per la cura della pelle. Su internet circolano da molti anni alcuni video tutorial riguardo proprio il make up e non solo, visto che da sempre Clio ha voluto dare consigli sulla cura della pelle, che è fondamentale soprattutto per una buona riuscita del make-up.

Idratare la pelle e struccare prima di dormire

Proprio in questi ultimi giorni, la nostra influencer ha condiviso un video parlando proprio di quanto sia importante idratare il viso e questo non vuol dire applicare soltanto una crema idratante. Per avere una buona idratazione della pelle, occorre fare un qualcosa di cui in pochi effettivamente ne sono a conoscenza. Innanzitutto è fondamentale struccare il viso e lavarlo con un detergente idratante prima di andare a dormire.

La crema da sola non basta, si al siero

Come avete visto quindi la crema idratante da sola non basta anche se in molti fanno questo errore. Dobbiamo scegliere un prodotto che si adatti alla nostra pelle. La crema idratante non basta ed in questi casi per sigillare la prima, è possibile ricorrere all’olio viso che si può trovare sotto forma di siero. Questo durante la notte aiuta a fissare la crema e quindi a rendere anche la pelle più idratata e più luminosa. Applicate semplicemente qualche goccia di prodotto sul viso con cura e soprattutto ogni sera e il mattino seguente i risultati saranno piuttosto evidenti.