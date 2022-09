Carta stagnola sui termosifoni per risparmiare tanto in bolletta

0 SHARES Condividi Tweet

Volete sapere come risparmiare in bolletta, utilizzando semplicemente la carta stagnola?

Sapete che mettendo la carta stagnola sui termosifoni potrete arrivare a risparmiare davvero tanto in bolletta? In quest’ultimo periodo, purtroppo le bollette sono aumentate, non soltanto quelle del gas ma anche soprattutto quelle della luce. L’inverno sta arrivando e con questo inevitabilmente anche il grande freddo. Per questo motivo, tra pochi giorni sicuramente inizieremo ad accendere i termosifoni con un aumento ancora delle bollette. In questo caso vogliamo darvi un suggerimento per poter risparmiare, semplicemente utilizzando un foglio di carta stagnola.

Carta stagnola come isolante termico, ecco come risparmiare in bolletta

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il caro bollette sembra essere un problema di cui si inizia a parlare sempre di più, soprattutto in quest’ultimo periodo in cui siamo siamo prossimi all’arrivo dell’inverno. Quello che spaventa ovviamente al oggi non è in freddo, ma l’aumento delle bollette, non soltanto per la luce, ma anche per il gas. Per questo motivo oggi, vogliamo darvi un suggerimento per cercare di risparmiare qualcosa in bolletta. Non dobbiamo per forza rinunciare ai termosifoni durante i mesi più freddi, ma grazie a qualche accorgimento sarà possibile risparmiare qualche euro.

Rimedi naturali e non per evitare la dispersione di calore

Sicuramente nella vita sarà capitato di lamentarvi della dispersione di calore che avviene durante l’inverno. In altre occasioni ci siamo anche chiesti come poter ovviare a questo problema ed evitare quindi che accada. Alcuni rimedi casalinghi possono venirci in aiuto. Come vi abbiamo già anticipato, potete utilizzare la carta stagnola un metodo che non è di certo uno degli ultimi arrivati, ma pare che sia uno dei più efficaci.

Ecco come posizionare la carta stagnola

Semplicemente, dovete posizionare la carta stagnola tra la parete ed i radiatori e questo farà si che i muri non possano assorbire la parte del calore soprattutto se i termosifoni si trovano vicino a finestre e balconi. La carta stagnola posizionata lungo la superficie posteriore dei radiatori andrà a trattenere quindi il calore tra le mura domestiche. Se avete la possibilità, potete anche ricorrere ai pannelli di polistirolo che andrete a posizionare tra le pareti e la carta stagnola. Utilizzare quest’ultima come isolante termico è sicuramente, come già abbiamo visto, uno dei metodi più efficaci e soprattutto anche molto economici.