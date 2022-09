Pomeriggio 5, Barbara D’Urso una furia contro l’ospite “Questo non lo devi fare”

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso sembra abbia perso la pazienza contro un suo ospite, ovvero Roberto Poletti. Il tutto dopo aver commentato la separazione tra Alessia Marcuzzi e i marito.

Barbara D’Urso ogni tanto, nel corso delle puntate dei suoi programmi tende a perdere la pazienza. La stessa cosa è accaduta proprio nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio 5. Ad un certo punto, la conduttrice, infatti, si è trovata ad avere una discussione con Roberto Poletti, che era ospite nella sua trasmissione. Il tema della discussione era un fatto di gossip, ovvero la separazione tra Alessia Marcuzzi e l’ex marito che è stata annunciata nei giorni scorsi. Ma cosa è successo, ad un certo punto, per far andare Barbara su tutte le furie?

Barbara D’Urso contro il suo ospite a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ogni pomeriggio va in onda con il suo programma Pomeriggio 5. Nel salotto del suo programma, ha ospitato nei giorni scorsi Roberto Poletti, il quale è intervenuto parlando anche di un argomento di gossip. Quale? La separazione tra Alessia Marcuzzi e l’ex marito. Poletti avrebbe commentato dicendo il suo pensiero ovvero il fatto che Alessia ed il marito sono state delle persone abbastanza intelligenti, che non volevano essere ala merce dei giornali ed hanno fatto il comunicato per evitare che si potesse parlare di questa separazione e far si che i giornalisti vendessero i giornali con questa notizia.

“Non screditiamo i giornali”, l’affondo della D’Urso a Poletti

A quel punto però, sarebbe intervenuta Barbara sostenendo che non è giusto screditare i giornali e fa una precisazione che è stata necessaria. “Non screditiamo i giornali”, avrebbe detto la conduttrice. A quel punto Poletti si sarebbe reso conto di aver esagerato e sarebbe tornato sui suoi passi, dicendo di essere d’accordo con la conduttrice. Quest’ultima inevitabilmente poi parla della vita dei vip, che sono sempre esposti e la cui vita privata vuoi o non vuoi è sempre sotto i riflettori, ma sottolinea che sono tutti consapevoli di questa cosa.

Le parole della D’Urso

” Sapessi quante volte su di me hanno scritto cose non vere…Pazienza…A volte vengono scritte cose vere, altre no…A volte cose che mi piacciono, altro no…Se no avrei potuto fare la commessa…”. Queste ancora le parole di Barbara, che ha così difeso quindi i giornali e andata contro il suo ospite.