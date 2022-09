Giancarlo Magalli dopo la malattia dice: “Non mi posso far vedere, il pubblico si impressionerebbe” e poi lancia una frecciata alla Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli, il racconto della malattia nel corso di un’intervista a Nuovo tv. La frecciatina alla Rai.

Giancarlo Magalli è un noto conduttore il quale sicuramente non ha bisogno di alcuna presentazione, visto la carriera piuttosto lunga e ricca di grandi successi. In questi giorni, il noto conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Nuovo tv, parlando purtroppo delle sue attuali condizioni di salute che non sono al top. A quanto pare, alcuni mesi fa è stato male ed ha combattuto contro una brutta infezione. Ma come sta adesso il noto conduttore?

Giancarlo Magalli, le sue attuali condizioni di salute dopo la sofferenza

Giancarlo Magalli in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale nuovo TV parlando delle sue attuali condizioni di salute. A quanto pare, alcuni mesi fa ed esattamente durante l’estate, il conduttore ha dovuto combattere contro una brutta infezione. Fortunatamente, nonostante sia stato parecchio male per diverso tempo, adesso ha vinto questa battaglia ed è guarito, seppur ancora convalescenza ma non si vuole ancora mostrare in pubblico per ha detto: “Si spaventerebbero a vedermi così”.

Ecco le persone su cui ha potuto contare durante la malattia

Nel corso di questa chiacchierata con il giornalista, il conduttore ha fatto sapere di aver potuto contare durante la sofferenza sulle figlie e sulle due ex mogli. Sono state tutte e quattro molto presenti e appunto non lo hanno mai lasciato da solo, alternandosi anche in ospedale sia di giorno che di notte. Ovviamente Giancarlo ha sottolineato il fatto che sapeva di poter contare sulle figlie e anche sulle due donne della sua vita, ma sicuramente questa esperienza gli ha fatto capire ancora di più ed ha confermato la forza del legame che li unisce. Inevitabilmente poi, il conduttore ha parlato della sua professione, spiegando cosa è accaduto negli ultimi tempi.

La Rai mi ha tolto tutto, ecco le parole del conduttore

Si è anche parlato del fatto che la RAI abbia costituito Giancarlo a Il collegio, mettendo al suo posto Nino Frassica. Il conduttore è stato parecchio sincero nel dire che nelle sue condizioni sicuramente avrebbe potuto tranquillamente portare avanti il suo lavoro, proprio perché serviva soltanto la voce senza dover apparire in video. Ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Giancarlo Magalli però ha voluto sottolineare il fatto che non è stata una sua scelta, ma che è stata “la Rai che mi ha tolto tutto quello che avevo”.