Occhi gonfi al mattino, il rimedio che funziona davvero

0 SHARES Condividi Tweet

Occhi gonfi al mattino e/o borse sotto agli occhi, ecco le cause e i possibili rimedi anche casalinghi che funzionano.

Occhi gonfi al mattino, un inestetismo che potrebbe avere delle cause ben specifiche. Come fare, quindi, per ridurre questo gonfiore e soprattutto esiste un modo per prevenirlo? Qui di seguito, ecco qualche segreto per far si che si possa ridurre questo gonfiore e possibilmente evitare che compaia.

Occhi gonfi al mattino, le principali cause

Occhi gonfi al mattino come possiamo fare per risolvere questo problema, come tra donne e uomini? A parlare è stata una nota esperta, ovvero Angela Noviello a capo della divisione Beauty di Milano estetica. Quest’ultima ha parlato delle borse sotto gli occhi dicendo che nella maggior parte dei casi quindi, queste sono causate da una ritenzione dei liquidi. Ovviamente questi possono essere associati a fattori genetici o mentali oppure ad una dieta non bilanciata o consumo eccessivo di alcolici e sale che sono proprio i responsabili del ristagno dei liquidi.

Cosa fare per alleviare il gonfiore

Ovviamente bisogna anche andare a valutare altre situazioni come ad esempio avere disturbi di insonnia e quindi andare a dormire molto tardi. In questi casi è più che normale svegliarsi con gli occhi gonfi. Attenzione però, l’esperta ci vuole sottolineare il fatto che queste borse sotto gli occhi tendono a manifestarsi al mattino, mentre durante nel corso della giornata tenderanno a svanire. Grazie alla posizione eretta i fluidi inizieranno a fluire e di conseguenza il gonfiore si attenuerà. Discorso a parte, invece, se questo gonfiore è dovuto al grasso. In questo caso potete tranquillamente ricorrere a dei trucchi make-up o meglio un buon contorno occhi che va a risolvere questa problematica. Nel caso in cui si dovesse trattare di un inestetismo parecchio importante, ovviamente è possibile ricorrere alla chirurgia.

I rimedi fai da te

Ovviamente, ci fanno delle pratiche che potrete fare a casa per alleviare calcio gonfiore, come ad esempio utilizzare dei prodotti specifici. Tra questi non possiamo non citare lo struccante occhi e la crema per contorno occhi. Optate per il gel drenante a base di succo di aloe vera e camomilla e conservatelo in frigo, per avere un maggiore effetto decongestionante. Esistono anche alcuni rimedi fai da te come ad esempio un cubetto di ghiaccio, ovviamente non direttamente sulla pelle, ma con l’aiuto di un panno di cotone. In alternativa potete lasciare delle bustine di tè proprio il contorno occhi ovviamente facendoli raffreddare una decina di minuti prima in frigo.