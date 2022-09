Caterina Balivo pubblica una foto e poi diventa una furia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo ha pubblicato nei giorni scorsi una foto sui social, poi sui social è arrivata la confessione shock. Invasa da critiche.

Caterina Balivo è una nota conduttrice la quale sicuramente in questi anni ha trovato il modo e l’occasione per farsi amare dal pubblico italiano. In queste ultime ore però, la conduttrice è apparsa parecchio turbata, perché pare che abbia ricevuto tantissimi messaggi offensivi e spesso anche inappropriati. Ma per quale motivo? Pare che dopo aver postato una foto, dove la stessa inquadrava i piedi, ha ricevuto tantissimi messaggi, critiche anche piuttosto inappropriate. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Caterina Balivo pubblica sui social una foto dei suoi piedi nudi

Caterina Balivo nelle scorse su social è apparsa parecchio turbata. Il motivo? Sembra che abbia ricevuto una serie di critiche e di messaggi, dopo aver postato su Instagram una foto dove inquadrava i suoi piedi. A raccontare ciò, è stata proprio lei che ha parlato di una foto apparsa sui social, dove si vedevano i suoi piedi nudi sul divano di casa. Dopo aver pubblicato la foto, le sono arrivati una serie di messaggi poco carini ed anche delle critiche piuttosto dure e pesanti.

La conduttrice riceve una valanga di insulti

La conduttrice si è detta parecchio turbata per quanto accaduto. Sui social ha affidato uno sfogo molto interessante, raccontando come in casa non sia solita portare le scarpe e sicuramente non inizierà adesso, visto che non le ha mai portate. Poi ha aggiunto che ognuno è libero di pubblicare quello che vuole ma sicuramente nessuno ha il diritto di scrivere quelle cose che molti le hanno scritto. Ovviamente la Balivo ha sottolineato come tanti altri follower sono stati molto gentili e carini, come sempre con lei.

Lo sfogo della conduttrice

Ad ogni modo, la conduttrice sta vivendo davvero un momento positivo, soprattutto da un punto di vista professionale. Caterina, infatti, dopo circa due anni è tornata al lavoro con un programma, un quiz show che va in onda su La 7. Ad ogni modo, nonostante il programma piaccia al pubblico, gli ascolti non vogliono proprio saperne di decollare. Il programma in questione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 19 circa.