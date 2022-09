Adriana Volpe velenosa con Sonia Bruganelli e su Orietta Berti dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe punzecchia Sonia Bruganelli per il Grande fratello vip, poi le parole su Orietta Berti.

Non c’è proprio da fare, continua la guerra seppur a distanza tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due hanno avuto modo di condividere una esperienza lavorativa lo scorso anno, quando sono state entrambe le opinioniste del Grande Fratello vip. Ebbene, sembra proprio che quest’anno le cose siano totalmente diverse visto che Sonia è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo, mentre Adriana Volpe è rimasta fuori dai giorni. Nonostante le due si siano pizzicate nelle scorse settimane, Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi diretto proprio da Alfonso Signorini, confermando il fatto che guarderà lo stesso l’edizione del reality appena iniziata.

Adriana Volpe dopo la non riconferma al Gf vip rilascia un’intervista

Adriana Volpe quest’anno è stata lasciata fuori dai giochi e non è stata riconfermata come opinionista al Grande Fratello vip. Al suo posto, è arrivata Orietta Berti che condivide la poltrona con la moglie di Paolo Bonolis. Adriana in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, parlando proprio di questa mancata riconferma sottolineando come al contrario della Bruganelli, sin dall’inizio aveva manifestato la volontà di voler ritornare.

La conduttrice e il rifiuto a tornare come concorrente

Purtroppo le cose sono andate diversamente, anche se Alfonso Signorini le ha chiesto di ritornare nel programma, ma non come opinionista, bensì come concorrente. Nel corso dell’intervista, Adriana ha sottolineato di non aver potuto accettare questo ruolo, perché la sua situazione sentimentale rispetto a qualche anno fa è cambiata e di certo non avrebbe potuto lasciare la figlia da sola, perché quest’ultima può contare soltanto su di lei. Sicuramente le è dispiaciuto rimanere fuori dai giochi, ma non avrebbe potuto prendere parte al programma se non come opinionista.

Adriana e le parole su Sonia e su Orietta Berti

Inevitabilmente poi, Adriana ha parlato del suo rapporto Sonia Bruganelli confessando di aver tentato di tutto per togliere ogni tipo di incomprensione tra di loro, ma che è perfettamente lei non ha voluto. Adriana parlando della moglie di Paolo Bonolis, ancora, ha sostenuto che ormai si è costruita un personaggio ed una propria immagine e che deve necessariamente continuare con questo modo di fare. Invece, sulla sua sostituta ovvero Orietta Berti, Adriana ha riferito che secondo lei la cantante potrebbe riservare delle sorprese visto che anche la notte dorme poco e quindi può rimanere sintonizzata sul canale Live del programma per vivere appieno tutte le dinamiche.