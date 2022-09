Andrea Delogu parla di una coppia di Ballando con le stelle e fa una domanda indiscreta

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu ha lanciato una indiscrezione su una delle coppie di ballo di Ballando con le stelle. Nata già una coppia?

Non si fa altro che parlare di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che possibilmente aprirà i battenti il prossimo sabato 8 ottobre. Mancano appena due settimane all’inizio del nuovo programma del sabato sera di Raiuno e sono già tante le indiscrezioni, soprattutto su alcuni concorrenti. Proprio nelle scorse ore, a lanciare un gossip molto interessante è stata lei Andrea Delogu la nota speaker radiofonica e conduttrice di Rai 2. Quest’ultima è anche una grande amica di Ema Stokholma che per chi non lo sapesse è nel cast dell’edizione 2022-2023 di Ballando con le stelle e bandiera in coppia con Angelo Madonia. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico la nota attrice radiofonica?

Andrea Delogu lancia l’indiscrezione su Ema Stokholma e Angelo Madonia

Andrea Delogu la nota speaker radiofonica e conduttrice di Rai 2, nelle scorse ore ha lanciato un’indiscrezione sulla sua amica Emma Stokholma che sappiamo essere una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la giovane Ema Stokholma sarà dunque una delle concorrenti di Ballando e nello specifico ballerà insieme a Angelo Madonia.

Scoppiata la scintilla tra Ema e il suo maestro di ballo di Ballando con le stelle?

Ebbene secondo l’indiscrezione lanciata da Andrea, potrebbe essere che tra la sua amica ed il suo maestro sia scoppiata una scintilla . “Me l’hanno chiesto se c’è dell’amore tra di voi? C’è dall’amore tra di voi!”, avrebbe chiesto Andrea alla sua amica, che ironicamente ha risposto di no, che tra i due non c’è niente. A quel punto avrebbe anche risposto il ballerino dicendo che tra loro non c’è amore ma odio, ovviamente ridendo e scherzando.

La carriera di Ema

Pare che poi Andrea, abbia voluto ripercorrere un po’ alcuni passaggi della vita e della carriera della sua amica e di come sia iniziato tutto. Ema ha iniziato come modella per prestigiosi marchi, diventando poi una nota DJ. Ha debuttato in televisione nel specifico su Mtv conducendo gli MTV italian Awards insieme ad Andrea Delogu tratta da quale diventeranno delle grandi amiche.