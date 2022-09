Alessandra Celentano punisce una ballerina di Raimondo Todaro e si giustifica dicendo “Ce l’ho con lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Ebbene si, nei giorni scorsi Alessandra Celentano è stata una furia contro gli allievi della scuola, ovvero i ballerini soprattutto non suoi allievi. Il suo comportamento ha scatenato la reazione di Todaro.

Continua la guerra tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, i due professori di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Pare che così come accaduto lo scorso anno, anche adesso, in questi giorni i due abbiano avuto modo di punzecchiarsi e battibeccarsi per via di alcuni alunni. La giornata di ieri, nello specifico, è stata parecchio difficile per i ballerini, convocati dalla Celentano che aveva pensato ad una verifica di danza classica. Questo ha mandato su tutte le furie Raimondo. Ma cosa è accaduto tra i due?

Alessandra Celentano continua a stuzzicare Raimondo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore la maestra Celentano ha mandato a chiamare tutti i ballerini della scuola per far fare loro una verifica di danza classica. A quanto pare, la Celentano ha spiegato a tutti che questo esame le serviva per capire il livello in ogni allievo, soprattutto quelli che non erano i suoi ed essere quindi informata sul livello di ciascuno di loro.

Alessandra fa fare una verifica a tutti i ballerini, poi esonera Asia

Dopo che tutti i ballerini si sono preparati per affrontare questa verifica, la Celentano ha comunicato che lo avrebbero sostenuto tutti tranne Asia, ovvero l’allieva di Raimondo Todaro che ha studiato da autodidatta. Alessandra avrebbe anche motivato questa decisione, dicendo che non ce l’ha sicuramente con l’allieva ma con Raimondo Todaro che l’ha messa purtroppo in una situazione imbarazzante. Ovviamente Asia dopo questa notizia è scoppiata a piangere, ma la Celentano si è scagliata poi contro altri allievi, dicendo che dovevano essere più veloci.

I voti della Celentano, la furia di Raimondo

Alla fine poi la Celentano avrebbe fatto la sua classifica sulla base dei voti, dando un bel 10 a Ramon, ed un 7 a Rita. Tanti 1 tra cui quello per Mattia e Samu, e uno zero a Gianmarco. Non classificata, ovviamente Asia che è stata esonerata da questa sfida. Ma quale è stata la reazione di Raimondo Todaro? Sicuramente il maestro sarà andato su tutte le furie per il modo in cui Alessandra ha trattato la sua allieva.