Milly Carlucci diretta su Raimondo Todaro: “Se ci dovessimo incontrare …”

Milly Carlucci nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando dei rapporti con Raimondo Todaro, la De Filippi. Poi la polemica su Montesano.

Milly Carlucci ha rilasciato in questi giorni una intervista molto interessante, parlando inevitabilmente della nuova stagione di Ballando con le stelle che sta per arrivare. Più nello specifico, la nota conduttrice ha voluto parlare di Montesano, giustificando in qualche modo la scelta di Montesano. Ha anche parlato del ballerino professionista che l’ha abbandonata lo scorso anno per approdare d un programma antagonista, ovvero Amici di Maria de Filippi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ha riferito.

Milly Carlucci torna a parlare in vista del ritorno a Ballando con le stelle

Milly Carlucci nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Rolling Stone, parlando di tanti aspetti legati a Ballando con le stelle, il programma da lei condotto e che prenderà il via presto, tra pochi giorni. Nello specifico, il programma prenderà il via il prossimo 8 ottobre. Tanti gli argomenti trattati da Milly nel corso dell’intervista, da Ballando a Il cantante mascherato, compreso i suoi ricordi più belli della sua carriera e il rapporto con alcuni colleghi.

Le parole di Milly su Raimondo Todaro e Amici

Tra i tanti personaggi, Milly non ha potuto non parlare di Raimondo Todaro, il maestro di ballo che lo scorso anno ha lasciato Ballando con le stelle per approdare ad Amici, diventando uno dei professori della tanto ambita scuola. Quest’ultimo aveva rilasciato delle dichiarazioni piuttosto particolari nelle scorse settimane, lamentando dell’eccessivo controllo di Milly Carlucci, al contrario di Maria che invece è più tranquilla. In quella occasione Milly, che sicuramente non ci sarà rimasta molto bene per le parole di Raimondo, non ha replicato. Adesso però ne ha riparlato dicendo che non c’è niente da chiarire e che i due si sono sentiti e basta. “Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene”.

Milly su Montesano e la polemica sorta intorno a lui

Insomma, parole pacifiche quelle di Milly che non sembra avere rancori nei confronti del suo maestro. Riguardo Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che non c’è alcuna rivalità tra le due, ma solo tra le due aziende, per il fatto che in contemporanea il sabato sera vanno in onda i rispettivi show. E su Montesano? Ha parlato molto bene di lui, dicendo che è un personaggio che sa fare tutto, è un attore, cantante, ballerino, ha recitato al cinema, teatro e tv. Poi ha sottolineato che la polemica è sorta per un argomento che non c’entra niente con il programma, ovvero legato alla vicenda Covid-19.