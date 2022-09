Dj Ringo una furia contro Damiano David “L’Italia è triste da quando hai iniziato a fare musica”

0 SHARES Condividi Tweet

Dj Ringo si scaglia contro Damiano David e il suo post polemico contro la vittoria di Giorgia Meloni.

DJ Ringo in queste ultime ore pare che si sia scagliato contro un noto cantante nonché il leader dei Maneskin. Stiamo parlando di Damiano David, il frontman del gruppo rivelazione di qualche anno fa e che ha avuto un successo davvero straordinario, non soltanto in Italia ma anche all’estero. Ma per quale motivo DJ Ringo si è scagliato contro Damiano? Pare che quest’ultimo nelle scorse ore si sia unito al coro di polemiche e critiche nei confronti di Giorgia Meloni, che come tutti sappiamo è stata eletta dal popolo e sarà la futura Premier. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio Dj Ringo?

Damiano David si esprime sulla vittoria di Giorgia Meloni e scrive un post chiaro su Instagram

Dj Ringo, come abbiamo già avuto modo di anticipare , nelle scorse ore si è scagliato contro Damiano David il cantante dei Maneskin che se l’è presa con la vittoria di Giorgia Meloni. “Today is a sad day for my country”, ha scritto Damiano, ovvero “Oggi è un giorno triste per la mia nazione“. Ovviamente si tratta di parole piuttosto dure nei confronti di Giorgia Meloni e del fatto che il popolo si sia espresso in tal senso. Il cantante è apparso parecchio deluso per l’esito delle elezioni nel nostro paese ed ha voluto così esprimere il suo punto di vista, attraverso una Instagram Stories.

La risposta dura di Dj Ring “Il paese è triste da quando fai musica”

Inevitabilmente, il post di Damiano ha attirato l’attenzione di molti non soltanto fan ma anche colleghi e noti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche lui, DJ Ringo che ha voluto riprendere le parole di Damiano e scrivere una didascalia nella quale si legge “Damiano but the country has been sad since you make music”.

Valanghe di commenti positivi per Ringo

Testualmente Ringo ha scritto “Damiano ma il paese è triste da quando fai musica”. Questo post pubblicato su Twitter da Dj Ringo ha catturato l’attenzione di molti e soprattutto l’apprezzamento di diversi utenti che hanno commentato positivamente. Pare che molti follower abbiano sottolineato il fatto che se uno cantanti tutti uguali complimenti non facciano altro che esporre insieme quando basterebbe soltanto che Facessero il loro lavoro ovvero fare un musica e concerti.