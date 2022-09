Avanti un altro, Sonia Bruganelli si sbilancia sulla nuova Bonas

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ha anticipato qualcosa sulla nuova Bonas di Avanti un altro, il programma di Canale 5. Il personaggio quest’anno sarà interpretato da Sophie Codegoni.

Si comincia a parlare della nuova edizione di Avanti un altro e delle novità che vedremo a partire dal prossimo gennaio, quando finalmente il programma condotto da Paolo Bonolis andrà in onda. Ebbene, così come annunciato qualche giorno fa, la nuova Bonas di Avanti un altro è lei, Sophie Codegoni, la modella ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande fratello vip. A dare questa anticipazione è stata la stessa Sonia Bruganelli, nel corso di un’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Casa Pipol. Ma cosa ha svelato l’opinionista del Grande fratello vip?

Avanti un altro, annunciata la nuova Bonas che è Sophie Codegoni

Ad ogni modo, continuando a parlare di questa figura, la moglie di Paolo Bonolis ha parlato anche di Paola Caruso, dicendo che è stata la Bonas per eccellenza, la prima che ha sicuramente interpretato meglio il personaggio, almeno fino ad oggi ed ha aggiunto che questo è innegabile. Poi, andando avanti con le altre donne che hanno ricoperto questo ruolo, Sonia ha anche citato Sara Croce dicendo che ad esempio lei è stata diversa da Paola, anche da un punto di vista estetico.

Parla Sonia Bruganelli su Sophie e fa il confronto con le altre Bonas di Avanti un altro

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi la moglie di Paolo Bonolis, nonché opinionista del Gf vip ha lanciato un’anticipazione sul personaggio che dovrà interpretare Sophie Codegoni ad Avanti un altro. Sonia ha dichiarato che darà diversa rispetto al passato, perché non sarà più la Bonas silenziosa, ma parlerà tanto.

Grande approvazione per Sophie

Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla donna, non sono mancati i commenti da parte di diversi utenti della rete che hanno sicuramente avuto modo di conoscere Sophie non soltanto al Grande fratello vip lo scorso anno, ma anche durante la sua partecipazione al programma Uomini e Donne, dove ha partecipato in veste di opinionista.