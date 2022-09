Alberto Matano diretto con l’ospite: “Sei stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano si è rivolto al suo ospite, spiazzando tutti quanti. “Sei stato insultato”, queste le parole di Matano a Massimo Bernardini.

Continua la messa in onda del programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Il conduttore televisivo nella giornata di ieri ha mandato avanti una puntata davvero molto interessante del programma di Rai 1 ed ha ospitato in studio diversi ospiti, ovvero Massimo Bernardini, Nunzia De Girolamo, Lino Guanciale e Aldo Cazzullo. Questi personaggi sono stati ospiti nella seconda puntata de La vita in diretta e ad un certo punto il conduttore si sarebbe rivolto all’ospite, rilasciando una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole.

Alberto Matano a La vita in diretta ospita diversi personaggi tra cui Massimo Bernardini

Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, andata in onda nella giornata di mercoledì, il conduttore Alberto Matano ha ospitato in studio diversi ospiti. Tra questi Massimo Bernardini, Lino Guanciale, Nunzia De Girolamo e Aldo Cazzullo. In occasione della sua ospitata nello studio di Matano, Bernardini avrebbe ricordato ai telespettatori che il prossimo sabato 2 ottobre, tornerà nel pomeriggio, in un programma di Rai 3, un programma che conduce e che è piaciuto tanto ai telespettatori. Si tratta del programma Tv Talk, dove ha anticipato che si parlerà delle elezioni che si sono svolte la scorsa domenica 25 settembre.

Botta e risposta tra Matano e Bernardini

Ad un certo punto, poi, Matano rivolgendosi al suo ospite avrebbe raccontato come quest’ultimo abbia fatto delle analisi tra i singoli competitor e di essere stato insultato proprio per questo motivo. Poi Alberto avrebbe aggiunto “Hai fatto solo una lettura tecnica, dobbiamo dirlo”. A quel punto Massimo Bernardini avrebbe preso la parola dicendo che analizzando di dati questi “dicono: tu voti per quello! Quella che faccio io è solo una valutazione“.

Bernardini invita tutti al suo programma

Poi Bernardini ha aggiunto che sabato nel corso della puntata del suo programma si parlerà si questa analisi e che il conduttore si augura che il suo comportamento e volerne parlare non verrà intrapreso come uno schierarsi. A quel punto, Bernardini ha concluso dicendo che l’unica cosa che si vuole è che capire come si comunica. Bernardini poi ha invitato gli altri presenti in studio.