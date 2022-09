Chi l’ha visto, Federica Sciarelli lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli cambia il vestito in pochi secondi. Ma per quale motivo? Ecco cosa hanno ipotizzato i telespettatori.

Federica Sciarelli è tornata con Striscia la notizia e pare che nel corso dell’ultima puntata sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Si tratta di un episodio singolare che di certo non è passato inosservato a tutti i telespettatori. La conduttrice si è presentata in studio vestita in un modo e poi subito dopo la fine della fiction Un posto al sole, è apparsa vestita in altro modo. Ma perché questo cambio di outfit?

Federica Sciarelli torna con il programma Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli è tornata con il programma Chi l’ha visto? che come sappiamo va in onda su Rai 3 ed è da sempre un grandissimo successo. Ebbene, nel corso della puntata andata in onda ieri, la conduttrice è apparsa dapprima vestita in un modo e poi in un altro. Nella prima parte della puntata andata in onda durante la soap Un posto al sole è apparsa vestita in un modo, con un abito rosa. Dopo la pubblicità, però, la conduttrice è apparsa poi vestita in modo diverso, con una camicia verde ed un jeans.

Un cambio di outfit inaspettato quello della conduttrice

In molti hanno ipotizzato che il primo video non fosse in diretta, ma registrato. Altrimenti perché questo cambio di outfit in pochi minuti? Il primo video è stato un’anteprima di quello che i telespettatori avrebbero visto in puntata, ovvero Federica ha annunciato che in puntata si sarebbe parlato di Tina, una donna che ha conosciuto un uomo su un sito di incontri e lui le avrebbe detto di voler andare a vivere con lei. In questo video la giornalista è apparsa con un vestito rosa.

Perchè Federica ha fatto questo cambio di outfit?

La giornalista ha poi aggiunto che la donna è finita in ospedale, piena di lividi e poi è morta. Poi ha dato appuntamento ai telespettatori a dopo la pubblicità. Subito dopo la pubblicità è arrivata in onda con un altro vestito. Sarà stata un’esigenza di produzione? Qualcuno sostiene che il video sia stato registrato prima e poi trasmesso dopo Un posto al sole.