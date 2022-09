Luca Argentero spiazza a Striscia, Siani resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ha sorpreso tutti presentandosi alla seconda puntata di Striscia la notizia in modo incredibile, indossando i panni di Doc.

Luca Argentero ha appena iniziato la sua avventura a Striscia la notizia come conduttore, al fianco di Alessandro Siani. Ebbene, sembra proprio che l’attore stia facendo un gran bel lavoro, tanto da essere molto acclamato dal pubblico di Canale 5. Nella serata di ieri è andata in scena la seconda puntata del Tg satirico di Canale 5, ovvero Striscia la notizia e subito dopo qualche minuto è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Il noto attore si sarebbe presentato in studio con un outfit piuttosto particolare. Ma per quale motivo? E soprattutto di che outfit si tratta?

Luca Argentero si presenta a Striscia la notizia vestito da Doc

Luca Argentero nel corso della puntata di Striscia la notizia andata in onda ieri, è entrato in studio con un outfit piuttosto particolare. Ebbene, dopo il solito monologo di Alessandro Siani, che con ironia ha illustrato i fatti del giorno, è entrato in studio lui, Luca ma questa volta vestito con un outfit piuttosto particolare. Ebbene, l’attore si è presentato vestito da Doc, ovvero il personaggio da lui interpretato nella serie televisiva di grande successo, che va in onda su Rai 1 ed dove lui è il personaggio principale.

Siparietto divertente tra Siani e Argentero

Luca si è presentato così con addosso un camice bianco e con tanto di tesserino di riconoscimento. A presentare in studio il collega è stato proprio Siani, il quale dopo averlo visto vestito in quel modo gli avrebbe detto “Ma come ti sei conciato?”. Luca, ovviamente recitando, è apparso parecchio disorientato e smarrito e avrebbe risposto di aver sbagliato programma. Insomma, Luca ha voluto mettere in scena questo siparietto molto divertente con il suo collega che ovviamente ha recitato bene la sua parte.

Luca parla al suo pubblico

A quel punto, Luca avrebbe risposto di aver troppe cose da fare, invitando poi i telespettatori a non cambiare canale e rimanere collegati. “Mi vado a cambiare, voi non cambiate canale”, avrebbe aggiunto poi Luca, dando appuntamento al pubblico dopo la pubblicità. Effettivamente, dopo lo spot sono tornati in studio i due conduttori ed hanno portato avanti la puntata, con tanti servizi dedicati alle elezioni.