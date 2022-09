Adriana Volpe al veleno contro Sonia Bruganelli “Non so se lo è”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Adriana Volpe è la grande esclusa da questa edizione del Grande fratello vip, visto che la sua collega Sonia Bruganelli è stata confermata mentre lei no. Al suo posto quest’anno troveremo Orietta Berti. La conduttrice è stata ance una concorrente del programma e poi lo scorso anno ha preso parte come opinionista. Purtroppo la sua esperienza è stata segnata dai battibecchi che ha avuto con Sonia Bruganelli, con la quale continua a punzecchiarsi ancora oggi.

Adriana Volpe racconta la sua esperienza al Grande fratello vip

Adriana Volpe in questi giorni ha parlato del Grande fratello vip e della sua esperienza all’interno del programma di Canale 5. Sicuramente ha avuto modo di vivere il programma sotto diversi punti di vista. E’ stata infatti concorrente e poi opinionista del reality insieme a Sonia Bruganelli. Proprio con la moglie di Paolo Bonolis, Adriana ha avuto diversi battibecchi non soltanto in puntata ma anche fuori, sui social.

La frecciatina a Sonia Bruganelli

In questi giorni la Volpe ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, parlando proprio della sua esperienza all’interno del reality. Nello specifico, pare che la Volpe non abbia perso occasione nel criticare Sonia dicendo che secondo lei alla moglie di Paolo Bonolis manca la passione che aveva lei nell’essere sintonizzata diverse ore con il Gf vip. Poi, ha aggiunto di aver tentato in tutti i modi di avere un rapporto con lei, ma di non esserci mai riuscita. “Non mi ha mai seguito su Instagram mentre io l’avevo fatto, ma dopo la fine del programma, ho smesso di farlo. Non so quanto lei sia vera”. Come reagirà la moglie di Paolo Bonolis?

La conduttrice parla di Orietta Berti e di alcuni concorrenti del reality

Adriana ha poi spiegato di aver rifiutato la proposta avanzata da Alfonso, di prendere parte al programma come concorrente, per motivi suoi privati e familiari. Poi ha confessato di provare nostalgia per il programma, visto che ha trascorso diversi mesi in quello studio. Su Orietta Berti, poi, la conduttrice ha dichiarato di vederla bene in questo ruolo di opinionista. Riguardo i concorrenti, poi ha spiegato come a suo modo di vedere, Carolina Marconi e Elenoire Ferruzzi hanno sicuramente tanto da raccontare.