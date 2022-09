Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate, la Marina svela cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci si è lasciato andare ad una confessione shock. Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate? La Marini racconta un’altra versione.

Valeria Marini e Pamela Prati sono grandi amiche e hanno anche condiviso tanto da un punto di vista lavorativo e professionale. Propri alcuni anni fa, le due sono state protagoniste del Grande fratello vip, proprio quando la Prati è andata via in malo modo, chiedendo fuori dalla casa se ci fosse un taxi. Ebbene, proprio in questi giorni, in attesa del debutto di Valeria Marini a Tale e quale show, che andrà in onda oggi venerdì 30 settembre, in prima serata su Rai 1, la showgirl ha rilasciato un’intervista molto interessante. Al settimanale Libero, la nota showgirl ha rilasciato un’intervista molto interessante, toccando diversi argomenti e poi pare che abbia anche parlato di diversi colleghi. Una tra tutte Pamela Prati. Ma cosa ha riferito?

Valeria Marini e Pamela Prati, Giovanni Ciacci fa una confessione shock

Valeria Marini e Pamela Prati si conoscono praticamente da tutta una vita. Proprio in questi giorni Valeria ha rilasciato un’intervista molto interessante a Libero, parlando di diversi argomenti. Poi, parlando di alcuni colleghi, ha anche parlato di Pamela Prati, raccontando un aneddoto davvero molto particolare e sconvolgente. Cosa? In realtà, è stato Giovanni Ciacci all’interno della casa più spiata d’Italia a raccontare che un tempo lei e Pamela Prati si sono picchiate.

Valeria ammette di essere stata picchiata dalla Prati

A quel punto la Marini ha voluto fare una confessione, dicendo che le cose non sono andate proprio così, ma che lei stessa è stata aggredita dalla Prati. Valeria a quel punto ha fatto sapere che forse Ciacci si era espresso male e poi ha concluso dicendo di essere stata l’unica a difendere Pamela quando è stata sotto accusa per il caso Mark Caltagirone.

La showgirl dice basta ai reality

Nel corso dell’intervista poi, Valeria ha annunciato di aver chiuso con i reality, dopo aver preso parte all’Isola dei famosi e diverse volte al Grande fratello vip. Valeria a breve farà parte del cast di Tale e quale show e poi a quanto pare chiuderà definitamente con questo mondo, che è quello dei reality. Valeria è una showgirl e attrice, con grande esperienza nel mondo del cinema, dello spettacolo e del teatro. Per lei, adesso è tempo di dedicarsi ad altro e non più ai reality.