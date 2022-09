Storie italiane, Eleonora Daniele fa una battutaccia: “L’importante è …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele, siparietto molto simpatico con l’inviato di Storie italiane. La battuta non passa inosservata.

Siparietto davvero molto simpatico quello che si è venuto a creare a Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Questo siparietto si è venuto a creare nella puntata di ieri, giovedì 29 settembre 2022, dove ancora una volta si è parlato della famiglia reale e di Buckingham Palace in seguito alla morte della Regina Elisabetta. La stessa Eleonora è stata protagonista di un siparietto piuttosto esilarante insieme al suo inviato, che è intervenuto dal Regno Unito. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?

Storie italiane, simpatico ed esilarante siparietto tra la conduttrice e il suo inviato

La conduttrice di Storie italiane si è resa protagonista di una gag molto divertente con l’inviato del Regno Unito. In puntata, come spesso accade in questi giorni, si parla della famiglia reale, dopo la morte della Regina Elisabetta. “Non so voi, io ultimamente mi sveglio a suon di cornamusa, come faceva la Regina. Sto diventando sempre più royal”. Questo quanto dichiarato dall’inviato di Storie italiane. A questa battuta, la conduttrice ridendo avrebbe risposto con una frase che ha tanto divertito, ovvero “L’importante è non svegliarsi a suon di corna”.

Botta e risposta tra Eleonora Daniele e il giornalista

Ovviamente tutti i presenti in studio sono scoppiati a ridere. Il giornalista che si trovava in collegamento con lo studio, ha raccontato di come la Regina avesse un suonatore di cornamusa per lei tutte le mattine. Uno dei tanti ospiti presenti in studio avrebbe poi aggiunto che questo siparietto simpatico è da Blob. I due hanno continuano con un botta e risposta molto simpatico. La conduttrice ha continuato dicendo di invidiare Mario aggiungendo che il suo desiderio fosse quello di essere li in quel momento.

La conduttrice chiude il collegamento e tutti in studio sorridono

Subito dopo, la conduttrice avrebbe aggiunto dicendo di voler essere li dove era lui, per vedere “tutta questa bellezza”. A quel punto, poi, l’inviato avrebbe risposto dicendo che ci penserà lui a portare tutte queste immagini, dicendo ancora “Sono qui per te”. Poi la conduttrice, dopo essersi fatta una grande risata ha chiuso il collegamento con il giornalista.