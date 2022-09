Ursula Bennardo, sui social lancia una frecciata velenosa a Sossio

0 SHARES Condividi Tweet

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati? Non sappiamo in che rapporti siano ad oggi. L’ex dama ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti del suo compagno.

Ursula Bennardo in questi giorni ha parlato del suo rapporto con Sossio Aruta, annunciando che la stessa ha preso la decisione di annullare il matrimonio. I due avevano deciso di sposarsi un pò di tempo fa e pare che fosse tutto quasi pronto, abito preso, inviti già fatti. Intanto però adesso le cose sono cambiate ed a farlo sapere è stata proprio lei, attraverso un’intervista che ha rilasciato in questi giorni, sottolineando quanto sia stato un periodo piuttosto difficile. Sossio non sembra si sia pronunciato in merito. Anche nelle scorse ore Ursula pare che abbia lanciato una frecciatina nei confronti del suo compagno.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, in che rapporti sono?

Ursula Bennardo, l’ex dama di Uomini e Donne ha postato una storia sui social dove pare che scagli una frecciatina nei confronti di Sossio Aruta. Non sappiamo effettivamente come stanno le cose tra di loro, visto che i due potrebbero essersi anche lasciati. Da una parte, la stessa Ursula aveva fatto capire che stesse vivendo un momento davvero molto particolare e difficile della sua vita. Sossio non ha però rilasciato nessuna parola al riguardo. Non sappiamo, quindi, quale sia al momento la natura del loro rapporto.

L’ex dama annuncia di aver annullato le nozze

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e la loro conoscenza è stata parecchio chiacchierata. I due hanno anche preso parte al programma Temptation island e dopo questa esperienza sono andati avanti ed hanno costruita una bella famigli insieme alla piccola Bianca. Le cose sembrava andassero bene, e invece non sembra essere proprio così. Proprio nelle scorse ore Ursula ha pubblicato un post strano, che ha come protagonista Antonio Cassano, l’ex calciatore che ha rilasciato un’intervista a Mucchio Selvaggio.

Sossio e Ursula, la frecciata dell’ex dama

In questo video, Sossio pare confessasse che giocare a calcio più che un lavoro è una passione e che non comporta alcun sacrificio. A quel punto, Ursula avrebbe aggiunto una didascalia dicendo “Finalmente c’è chi con umiltà ammette la realtà”. Insomma, questo è apparso come un chiaro riferimento, o meglio una frecciata nei confronti del suo compagno.