Storie Italiane, Iva Zanicchi diretta su Romina Power: “Io non sono mai stata come lei”

Iva Zanicchi è stata ospite nel salotto di Storie italiane insieme alla figlia Michela e alla nipote Virginia. Ad un certo punto ha fatto una confessione su Romina Power.

Eleonora Daniele è la conduttrice di Storia italiane, la quale ha ospitato nel suo salotto in questi giorni lei, Iva Zanicchi, una delle più grandi cantanti della musica italiana. Sicuramente stiamo parlando di una delle cantanti anche più amate nel nostro paese, la quale è stata dunque ospite nel salotto di Storie italiane insieme alla figlia Michela e alla nipote Virginia.

Iva Zanicchi nel salotto di Storie italiane insieme alla figlia Michela e alla nipote Virginia

La cantante si è raccontata ed ha parlato sicuramente della sua carriera ed anche dei progetti che la vedranno impegnata a breve compreso Ballando con le stelle. Non sono mancati i momenti esilaranti così come le sorprese per la nota cantante tra cui anche l’arrivo di Minnie Minoprio. Proprio con quest’ultima Iva Zanicchi ha avuto modo di lavorare in una trasmissione televisiva intitolata Sai che ti dico? e di Nicola di Bari. Ad ogni modo, ad un certo punto sembra che IVA abbia fatto una dichiarazione che ha lasciato un po’ senza parole su Romina Power. Ma cosa ha dichiarato nella specifico?

Il format di Rai 1 che piace tanto ai telespettatori

Sappiamo bene che Storie italiane è un Format che va in onda su Rai 1 e che sicuramente piace tanto al pubblico visto che gli ascolti che sono sempre molto positivi. La conduttrice Eleonora Daniele è stata in grado di farsi amare da molti telespettatori che la seguono sempre con grande affetto. Ebbene, pare che durante l’ultima puntata la conduttrice abbia ospitato Iva Zanicchi, la quale ad un certo punto dopo aver parlato della sua carriera ha fatto una confessione su Romina Power.

La confessione su Romina Power

La cantante ha iniziato a parlare della sua carriera è tanti sono stati i ricordi attraversati proprio dalla stessa Iva Zanicchi soprattutto relativo a quegli anni in cui è stata impegnata in tournée nazionali ed internazionali. Sembra proprio che ai microfoni di Eleonora Daniele, abbia fatto una confidenza dicendo di non aver mai portato con sé sua figlia in tour, non perché non volesse, ma perché sarebbe stato complicato. Vi starete chiedendo cosa c’entri Romina in questa storia. Si, perché Iva stessa ha parlato di Romina, dicendo di averla vista spesso portare con se i figli e domandarsi come facesse a portarsi tutta la prole dietro. “Io a differenza sua non ci riuscivo”, avrebbe aggiunto Iva parlando di Romina Power. A quel punto la conduttrice avrebbe chiesto a Michela se le dispiacesse non vedere la madre per un po’ di tempo e la sua risposta è stata si ed ha raccontato di aver sentito la sua mancanza. “La nonna mi diceva sempre la mamma deve lavorare”, ha aggiunto Michela ricordando la sua infanzia.