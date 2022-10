Ginevra Lamborghini, la sua frase contro Marco Bellavia ha scioccato tutti: “Cosa ti meriti “

0 SHARES Condividi Tweet

Ginevra Lamborghini con la sua frase shock è finita al centro della bufera. Pare che abbia detto a Marco Bellavia “Ti meriti di essere bullizzato”.

Ginevra Lamborghini è una nota concorrente di questa edizione del Grande fratello vip e sembra che già in questi giorni di permanenza all’interno della casa, abbia trovato il modo per stare al centro dell’attenzione. Sicuramente la storia con sua sorella Elettra ha reso tutto più facile, ma in queste ore Ginevra è finita sotto i riflettori per una frase che avrebbe detto su Marco Bellavia, che intanto nella giornata di ieri ha lasciato la casa del Grande fratello. Ma cosa ha riferito, tanto da aver letteralmente infiammato il popolo del web?

Ginevra Lamborghini, la frase shock nei confronti di Bellavia che scatena il popolo del web

Ginevra Lamborghini sembra abbia infiammato il popolo del web dopo aver pronunciato delle parole considerate davvero shock nei confronti dell’ormai ex concorrente del Grande fratello vip, accusandolo di usare molto le mani per toccare le donne della casa. La cosa incredibile è che ad un certo punto, la sorella di Elettra Lamborghini rivolgendosi a Bellavia, gli avrebbe detto di aver già sbagliato abbastanza all’interno della casa e che per questo si merita di essere bullizzato. “Ti meriti pure di essere bullizzato. Poverino il ca**o”. Queste le parole dichiarate da Ginevra, che inevitabilmente ha fatto scoppiare una vera e propria bufera all’interno della casa e non solo.

Tutti contro Marco, che lascia la casa del Gf vip

Marco Bellavia non ha per niente vissuto una bella esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia tanto che alla fine ha anche abbandonato, ma di certo i suoi compagni non hanno fatto nulla per rendergli la vita facile la dentro. E’ stato infatti attaccato da diversi coinquilini e poi si è confidato con Antonella Fiordelisi, confessato di soffrire d ansia e di aver paura.

Giovanni Ciacci finisce nella polemica per le sue parole

Gegia dopo aver sentitole sue parole gli avrebbe consigliato di andare via perché di certo quella casa sarebbe stata per lui il posto sbagliato. Accusa grave da parte di Giovanni Ciacci che ha letteralmente scatenato una bufera, dopo che il suo compagno l’ha nominato dicendogli di essere certo che non uscirà perché ha la sua storia. In difesa di Marco è sceso il figlio sui social, il quale ha scritto una Instagram stories sottolineando il fatto che tutti in casa hanno fatto di tutto per metterlo in cattiva luce.