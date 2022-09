Gf vip, Marco Bellavia nella bufera, tutti contro di lui nella casa

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia è in crisi e il suo comportamento non è accettato dal gruppo. Sui social intanto è polemica e molti parlano di bullismo.

Al Grande fratello vip è crisi nera per Bellavia, adesso i gieffini si sono accaniti ed è sorta una polemica infinita. Il concorrente in queste ore ha fatto delle rivelazioni davvero scioccanti ed ha confessato di star vivendo un momento davvero difficile. Il concorrente, nonostante le sue dichiarazioni non ha ricevuto sostegno da parte dei suoi compagni d’avventura e sul web monta la polemica. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa sta accadendo.

Marco Bellavia in crisi al Grande fratello vip

Marco Bellavia è il noto volto di Bim Bum Bam e oggi è un concorrente del Grande fratello vip. Sono momenti di apprensione per lui, visto che ha confessato di trovarsi in un momento piuttosto difficile della sua vita. Proprio nella notte tra il 28 ed il 29 settembre ha avuto una crisi di pianto e avrebbe continuato a singhiozzare per tutta la notte. Per il resto della giornata successiva è stato parecchio a disagio ed ha mostrato una grande irrequietezza. Non sappiamo esattamente cosa sta accadendo nella vita di Marco, ma sicuramente qualcosa non va per come dovrebbe.

I coinquilini lo trattano male e non lo aiutano

Una cosa è certa, ovvero che il suo comportamento qualche modo sta innervosendo diversi coinquilini. In diversi hanno manifestato una certa irrequietezza e fastidio nei confronti del conduttore. Gegia, ad esempio, sarebbe arrivata al punto di cacciarlo dalla stanza dopo che Bellavia aveva raccontato di aver avuto un sogno mistico che l’ha svegliata dal suo sonno L’attrice avrebbe poi chiesto al conduttore di stare zitto.

Sui social è polemica

Gegia non è stata l’unica a scagliarsi contro il conduttore, visto che anche Wilma Goich lo ha ripreso anche in diverse occasioni. Diversi i telespettatori che hanno parlato di un tema molto delicato, ovvero di bullismo nei confronti del concorrente. Molti i messaggi duri nei confronti di alcuni vipponi che non solo non hanno supportato Marco Bellavia in questo suo momento, ma lo hanno anche insultato e aggredito.