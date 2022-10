X Factor, Ambra Angiolini parole di fuoco su Max Allegri, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini è stata in terapia dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri. La confessione a X factor.

Ambra Angiolini in quest’ultimo periodo come tutti sappiamo è impegnata con X Factor e questa è la sua prima esperienza nel programma tanto amato dagli italiani. E’ stato proprio durante l’ultima puntata della Audition di X Factor che la conduttrice si è aperta con il suo pubblico e lo ha fatto come sempre con la massima sincerità e trasparenza., Ebbene, ad un certo punto della puntata, l’attrice si sarebbe lasciata andare ad una confessione molto intima e privata e non si era capito se effettivamente scherzasse o dicesse sul serio. Ma cosa ha riferito?

Ambra Angiolini protagonista delle Audition di X Factor

Ambra Angiolini, nel corso dell’ultima puntata delle Audition di X Factor si sarebbe lasciata andare ad una confessione piuttosto intima e privata. Ad un certo punto, durante l’esibizione di Samuel, ovvero un concorrente bolognese di origine ghanesi che par non abbia nascosto un certo interesse per l’attrice quest’ultimo ne ha approfittato per fare una piccola confessione sulla sua vita privata. Dopo la sa ultima relazione, pare che Ambra abbia seguito un percorso di psicoterapia proprio per poter stare meglio con se stessa prima che con gli altri.

Durante l’esibizione di Samuel, l’attrice fa una confessione inaspettata

Ambra ha confessato di aver fatto nel dettaglio dodici mesi di psicoterapia, dopo la fine dell’ultima storia, che tutti sappiamo essere stata con Massimiliano Allegri. «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo». Queste le parole di Ambra che ovviamente non ha fatto il nome del suo ex, ma sappiamo che la sua ultima storia è stata quella con il tecnico della Juventus con il quale è stata fidanzata per diversi anni, dal 2017 fino al 2021.

Dodici mesi di psicoterapia per Ambra dopo la fine della storia con Allegri

«Ma oggi grazie a te, caro Riso col pollo, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita», queste ancora le sue parole facendosi anche una bella risata. Sono stati in tanti a chiedersi se effettivamente quella fatta da Ambra fosse una vera confessione o meno, ma non avrebbe avuto senso inventarsi questa cosa. Prendiamo per buono, quindi, che l’attrice sia stata sincera.