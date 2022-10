Eros Ramazzotti fa un’incredibile gaffe sull’età della figlia e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti è stato ospite a Radio Deejay ed a sorpresa ha sbagliato l’età della figlia Aurora facendo una gaffe pazzesca. Ecco la reazione di Aurora.

Eros Ramazzotti si appresta a diventare nonno, dopo che nei giorni scorsi la figlia Aurora ha annunciato che a breve diventerà mamma. Ebbene, proprio Eros nella giornata di ieri è stato in diretta con Albertino e Nicola Savino e proprio la figlia Aurora a Radio Deejay. Ebbene proprio il noto cantante avrebbe fatto una gaffe sull’ età della figlia che ovviamente non ha fatto passare inosservata la cosa. Ma cosa è accaduto?

Eros Ramazzotti ospite a Radio Deejay con Albertino e Nicola Savino

Nella giornata di ieri, Aurora Ramazzotti che tra pochi mesi diventerà mamma e il padre ha seguito il padre, ovvero il cantante Eros Ramazzotti nel programma radiofonico Radio Deejay. Eros è stato quindi ospite del programma radiofonico, parlando di questa nuova fase della sua vita. Questo è davvero un buon momento per lui, sotto diversi punti di vista, anche professionale. Ha infatti presentato un nuovo tour mondiale con il nuovo album. Un periodo abbastanza ricco di impegni ma anche di tante emozioni.

Il cantante e la gioia di diventare nonno a breve

Ovviamente la novità più bella ed emozionate è quella che riguarda la figlia Aurora che è in dolce attesa del primo figlio e di conseguenza Eros diventerà nonno esattamente il prossimo mese di gennaio. Eros è apparso parecchio felice di questa notizia e molto emozionato. Durante l’intervista però forse dettato proprio dall’emozione, Eros ha commesso una gaffe che Aurora poi ha riproposto su Instagram. Nello studio di Radio Deejay , il cantante ha fatto questo errore.

Albertino chiede l’età di Aurora ad Eros che sbaglia, gaffe clamorosa

Albertino avrebbe affermato di non avere nipoti, dicendo di avere dei figli maschi ed ha aggiunto anche troppo pigri. Albertino a quel punto avrebbe chiesto ad Eros quanti anni avesse la figlia, ma a sorpresa il cantautore pare avesse dei dubbi al riguardo. Prima di dire l’età esatta avrebbe tentennato dicendo “MMm…. vent… sei….sette”. Insomma, papà Eros ha avuto dei dubbi ed alla fine ha proprio sbagliato, visto che Aurora ha 25 anni essendo nata il 5 dicembre 1996. Aurora non ha potuto non ripostare questa gaffe, scrivendo “lo amo”.