Dieta sgonfia pancia, gli alimenti servono per un risultato immediato

Dieta sgonfia pancia, sapete che esiste una dieta ricca di proteine che permetterà di sciogliere il grasso e perdere peso?

La pancia gonfia è uno dei problemi più comuni che affligge gran parte delle persone. Sapete però, che esiste un piano alimentare ad hoc per poter sciogliere il grasso e far uscire gli addominali nell’arco di un mese? Sicuramente nel corso dell’estate in molti hanno accumulato diversi chili di troppo e adesso, una volta arrivato l’autunno stanno cercando di tornare in forma. Ovviamente oltre alla dieta dobbiamo aggiungere anche l‘attività fisica, che di certo ci aiuterà a sgonfiare la pancia nel più breve tempo possibile.

Pancia gonfia, ecco il regime alimentare equilibrato e variegato

La pancia gonfia è sicuramente un grande problema per molti che ne soffrono. Non tutti sanno che esiste un piano alimentare specifico, che permette di contrastare questo problema, piuttosto comune. E’ un piano alimentare equilibrato e variegato, che arriva direttamente da un medico nutrizionista. Ovviamente non solo alimentazione, ma anche esercizio fisico. Questo piano alimentare deve essere combinato con 2-3 allenamenti settimanali e servirà per far tornare visibili gli addominali.

Come sgonfiare la pancia con il piano alimentare ricco di proteine

Talvolta tornare in forma e perdere quindi alcuni chili di troppo non è solo una questione estetica, ma ci permette di stare meglio con noi stessi, di sentirci più leggeri e più energici, soprattutto se dobbiamo sottoporci a degli allenamenti. Tornando al regime alimentare, questo è ricco di proteine, che rappresentano la fonte primaria per i muscoli. Questa alimentazione è stata studiata da un nutrizionista ed è indirizzata ad un uomo alto all’incirca 180 cm e che pesa circa 80 kg di peso, ma ovviamente può seguirla chiunque altro, facendo delle piccole variazioni.

In cosa consiste questa dieta

Innanzitutto è ammessa l’acqua solo a tavola e durante la giornata. Potete condire le verdure con 1 cucchiaino di olio , aceto e spezie, o salsa yogurt. Se non dovessi saziarsi a pranzo e cena, mangia verdure. Questa alimentazione dovrete seguirla per ben 4 settimane consecutive e prevede, quindi, tante proteine a cominciare dal pranzo a finire a cena.