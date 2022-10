Benedetta Rossi svela il segreto per eliminare l’odore di frittura in casa

0 SHARES Condividi Tweet

Benedetta Rossi, la nota food blogger ha svelato un retroscena su come oper eliminare l’odore del fritto.

La nota Food Blogger Benedetta Rossi ha rivelato un segreto che potrebbe essere di aiuto a tanti. Nello specifico la famosissima Benedetta Rossi ha voluto darci qualche suggerimento su come eliminare l’odore di fritto in casa. Si tratta di un suggerimento davvero molto efficace uno di quei classici trucchetti della nonna. Curiosi di sapere di che cosa si tratta?

Odore di fritto in casa, come eliminarlo

La frittura è sicuramente uno dei metodi di cottura più amati dagli italiani anche se è odore che lascia in casa è davvero insopportabile. Si tratta di un odore troppo forte che è proprio per questo motivo molte persone preferiscono proprio non cuocere gli alimenti in questo modo. La frittura invade tutto e non rimangono esclusi neppure gli abiti. i capelli i pezzi di arredamento. Proprio in tal senso è arrivata in soccorso Benedetta Rossi la nota Food Blogger che ha deciso di dare qualche uno da consiglio che potrebbe anche apparire piuttosto curioso ma pare che funzioni davvero.

Il consiglio di Benedetta Rossi

Si tratta di un trucchetto che ci permette di combattere l’odore di fritto. In molti combattono questo odore aprendo le finestra, facendo arieggiare la cucina. Ma talvolta questo non è sufficiente. Esistono alcuni rimedi naturali che sono molto efficaci anche più degli spray e dei detergenti che siamo soliti utilizzare in questi casi. In molti Infatti utilizzano dei profumatori che in qualche modo aiutano ad eliminare il portatore di fritto ma non del tutto.

Come contrastare l’odore di frittura secondo la food blogger

Secondo Benedetta Rossi per poter avere una casa profumata e ed eliminare quindi i cattivi odori, quelli della frittura possiamo aggiungere all’olio in cui friggere qualche fettina di mela, quando però la temperatura è bassa. Il frutto permetterà di non creare il fumo e di ridurre anche l’odore di frittura. È un rimedio antico utilizzato dalle nostre nonne ma pare che però sia davvero molto efficace. In alternativa potete ricorrere ad un altro rimedio ovvero quello di bollire accanto alla pentola dei fritti, un pentolino con acqua e aceto e agrumi. Fate bollire quest’acqua mentre friggete. In questo modo il vapore che è emanato dal pentolino andrà a contrastare l’odore del fritto ed il vostro ambiente sarà più profumato.