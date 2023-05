Antonella Clerici una furia contro chi ha attaccato Benedetta Rossi, le sue parole sono al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici nelle scorse ore è intervenuta dopo lo sfogo di Benedetta Rossi. Ecco le sue parole.

Antonella Clerici, la nota conduttrice di Rai 1 in queste ore è scesa in campo per difendere la famosa food blogger, Benedetta Rossi. Quest’ultima nei giorni scorsi ha pubblicato un post molto lungo lamentando alcuni commenti poco carini ed anche un certo snobismo da parte di giornalisti e colleghi. Ma quali sono state le parole di Benedetta? In che modo la Clerici l’ha difesa?

Antonella Clerici scende in campo in difesa di Benedetta Rossi

Antonella Clerici, nelle scorse ore è intervenuta per difendere Benedetta Rossi, la nota food blogger che nei giorni scorsi si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram. La cuoca più famosa d’Italia, come già anticipato, nei giorni scorsi ha pubblicato un video, lamentando l’atteggiamento piuttosto offensivo da parte di alcuni “articolisti in cerca di click” e di alcuni influencer e creator di cucine.

Le parole della food blogger

Qualcuno ha criticato la sua scelta di utilizzare prodotti economici, così come la pasta sfoglia pronta o il tonno in scatola, per realizzare alcune sue ricette. “Per qualcuno quei 20 centesimi risparmiati sul tonno che voi disprezzate fanno la differenza”, ha detto Benedetta. Migliaia di commenti sotto al post, tutti di supporto alla stessa Benedetta.

Le parole della conduttrice su Benedetta

Ad ogni modo, a scendere in campo in difesa della Rossi è stata proprio lei, la conduttrice di Rai 1. “Questi gastrofighetti hanno stancato. Non se ne può più. La cucina non deve essere snob, ma pop. E a Benedetta Rossi vorrei dire una cosa: quando ho fatto Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me, ma soprattutto c’è stato un cantante che disse ‘non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo’. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo. Ed evviva la cucina in tutte le sue versioni”. “Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Attraverso la cucina passa tanta cultura, e voi radical chic non lo avete capito”, ha aggiunto poi la Clerici, che si è palesemente schierata dalla parte della Rossi.