Federica Panicucci umiliata Back to school, intreviene Lucio Presta: “Non è consigliata da me, ma dal compagno Marco Bacini”

Federica Panicucci, la conduttrice finisce al centro delle critiche per le sue scelte professionali. Botta e risposta tra Lucio Presta e Luca Tiraboschi.

Federica Panicucci, la nota conduttrice di Mattino 5 in questi giorni è finita al centro delle critiche da parte di Lucio Presto, il noto manager dei vip e marito di Paola Perego. Ma per quale motivo? Cosa ha dichiarato? Ecco le sue parole.

Federica Panicucci, le critiche sulle sue scelte professionali

Federica Panicucci, la nota conduttrice di Canale 5 in questi giorni è finita al centro delle critiche. C’è stato un acceso botta e risposta tra Luca Tiraboschi e Lucio Presta riguardo alcune scelte di Federica Panicucci riguardo il programma da lei condotto Back to school. Il produttore televisivo e capoprogetto di molte trasmissioni di casa Mediaset, Tiraboschi, ha iniziato scrivendo un tweet riferito proprio alla decisione della conduttrice di condurre questo programma che è andato in onda su Italia 1. A replicare al post è stato proprio Lucio Presta, noto agente dei vip.

Il botta e risposta tra Lucio Presta e Luca Tiraboschi

“Mi chiedono un giudizio su Back to school. Esito, lo trovo (eh!) indelicato. Insistono. Quindi dico: Ciofecone mondiale! Dispiace e sorprende che Federica Panicucci (N.1 assoluto) si infili in questo pastone precotto e scopiazzato! Ma non la consiglia più Lucio Presta?”. Queste le parole di Tiraboschi, alle quali hanno fatto seguito quelle dell’agente che rappresenta diversi artisti come Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Paola Perego, Antonella Clerici e tanti altri. “No, come sai ci pensa il suo compagno”, ha detto Lucio. Insomma, un botta e risposta molto acceso, nel quale è stato tirato in ballo anche il compagno della Panicucci, ovvero Marco Bacini.

Chi è Marco Bacini

Classe 1976, laureato in Scienze Politiche e capo della MB Group dal 2005. Federica e Marco stanno insieme dal 2016. Stando a quanto riferito da Lucio Presta, sarebbe proprio Marco a consigliare la compagna, la nota conduttrice Federica, sul lavoro e dunque le critiche semmai non devono essere fatte alla Panicucci, ma proprio a lui.