Marina La Rosa umilia i naufraghi dell’Isola dei famosi “Un neurone, solo una cosa hanno”

Marina La Rosa si scaglia contro i naufraghi dell’Isola dei famosi e lo fa pubblicando un post su Twitter. Ecco le sue parole.

Marina La Rosa, ex gieffina e nota showgirl italiana in questi giorni è finita sotto i riflettori. In diverse interviste ed anche durante la partecipazione all’Isola dei famosi, Maria ha dimostrato di avere un carattere piuttosto forte e soprattutto di non aver timore di nessuno. Proprio nella serata di ieri, Marina su Twitter si è lasciata andare a dei commenti che di certo non sono passati inosservati, proprio mentre su Canale 5 andava in onda la puntata dell’Isola dei famosi.

Isola dei Famosi, Marina La Rosa spara a zero contro i naufraghi

Marina La Rosa torna sotto i riflettori, questa volta dopo aver rilasciato delle dichiarazioni molto forti nei confronti dei naufraghi di questa attuale edizione dell’Isola dei famosi. Durante la messa in onda della puntata, Marina ha letteralmente preso di mira Alessandro Cecchi Paone per via della sua polemica su Ilary Blasi e la produzione. Il tutto è avvenuto dopo l’annuncio relativo allo scioglimento delle coppie. “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone“. Queste le parole di Marina, che in un secondo momento ha anche commentato la forma fisica di Nathaly Caldonazzo, dicendo “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi”.

Il commento di Marina su Gian Maria Sainato

Ma non è finita qui, visto che Marina ha voluto dedicare un post anche al nuovo naufrago, ovvero Gian Maria Sainato, dicendo “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone”. In realtà, quest’ultimo era già finito al centro delle critiche da parte di Claudio Sona. “Lui voleva fare questo programma a tutti i costi. Anzi voleva partecipare ad un reality. In passato ha inventato tante storie anche su di me, come ad esempio dei flirt. Però mi lascia perplesso il fatto che chiamino certi personaggi in televisione“.

Le dure parole su Soleil e Riccardo Fogli

L‘ex gieffina ed ex naufraga, in passato ha sparato a zero anche contro Soleil e contro Riccardo Fogli, dicendo che non ha nessun piacere ad incontrarli e che non nutre alcuna simpatia nei loro confronti. “Rappresentavano per me un’energia negativa”, ha detto un pò di tempo fa Marina, nel corso di un’intervista a Verissimo, nel 2019.