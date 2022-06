Marina La Rosa apre un profilo TikTok e la massacrano, lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Sicuramente tutti si ricorderanno di Marina La Rosa ovvero l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello chiamata da molti la ‘Gatta morta’. Nonostante da quei momenti siano trascorsi 20 anni circa ecco che la bella Marina continua a trovarsi al centro del gossip e continua a far parlare di se. Ma esattamente, per quale motivo?

La vita di Marina La Rosa dopo il Grande Fratello

Tra le protagoniste assolute della prima edizione del Grande Fratello vi troviamo sicuramente Marina La Rosa. Stiamo quindi parlando di colei che ai tempi veniva chiamata la gatta morta semplicemente perché si è fatta notare per la sua bellezza ma anche per la sua capacità di seduzione. Nel corso degli anni successivi alla sua partecipazione al Grande Fratello Marina ha provato a fare ingresso all’interno del mondo dello spettacolo. Nello specifico si è dedicata allo studio della recitazione e ha preso parte a diversi film al cinema e in televisione ma anche produzioni per il teatro. Ad un certo punto però ha preferito mettere da parte la carriera nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua vita privata e familiare. Marina La Rosa infatti si è sposata nel 2010 con un avvocato di nome Guido Bellitti e dalla loro unione sono nati due figli ovvero Andrea Renato e Gabriele.

Il ritorno di Maria Rosa in televisione

Dopo qualche anno di assenza Marina La Rosa è tornata in televisione nel 2019 partecipando come naufraga all’Isola dei Famosi ovvero uno dei reality show di Canale 5 più amati e seguiti dai telespettatori. Nonostante la lontananza dal mondo della televisione Marina continua ad essere ancora oggi molto seguita sui social. Ed infatti proprio su Instagram può contare su circa 100 mila followers. Dato il grande successo l’ex gieffina ha deciso di fare ingresso anche nel vasto mondo di TikTok. In realtà però questo suo ingresso nell’app in questione non è stata vista di buon occhio da tutti e sono stati molti coloro che non hanno perso l’occasione per esprimere commenti negativi soprattutto su quello che è l’aspetto di oggi della bella Marina. In tanti hanno nello specifico scritto di aver visto Marina un po’ sciupata e invecchiata accusandola di dimostrare più anni di quelli che invece ha.

La risposta dell’ex gieffina

Ma come ha risposto la diretta interessata a tali parole? Marina La Rosa ha deciso di scrivere una lettera indirizzata a Dagospia e ha nello specifico affermato “Io mi faccio una risata perché l’ironia mi ha sempre salvata. Ma, a onor del vero voglio precisare, per dare ulteriore spunto ai leoni da tastiera, che anche il mio petto è invecchiato, sia per gli anni che passano sia per aver allattato a lungo i miei due figli. I miei piccoli seni sono oggi ancora più piccoli e poco pieni. Ed ho anche una diastasi all’addome, non serve sfondarmi di addominali, il mio ventre resterà sempre rilassato mentre il sedere forse regge ancora ma solo grazie alla palestra”. Ma non è finita qui, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha poi concluso precisando “Dopo aver confessato i miei peccati inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all’altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen”.