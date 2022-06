Francesca De Andrè risponde al padre Cristiano che l’aveva criticata: “Vergognoso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcune settimane ormai l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca De Andrè, figlia e nipote di due famosi artisti italiani, è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alle particolari rivelazioni fatte. La giovane donna ha nello specifico rivelato di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato e ha colto l’occasione per invitare le altre donne che si sono trovate e che continuano a trovarsi nella sua stessa situazione a denunciare. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato il padre della giovane ovvero il noto artista italiano Cristiano De Andrè le cui parole hanno fatto arrabbiare la stessa Francesca. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di Cristiano De Andrè

Sono trascorse alcune settimane da quando Francesca De Andrè ha rivelato al mondo intero di aver subito violenza da parte dell’ex fidanzato. E dopo diversi giorni di silenzio ecco che nelle scorse ore ad intervenire sulla questione è stato il padre della giovane donna ovvero Cristiano De Andrè. Nello specifico il noto cantautore nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera si è espresso affermando “E’ un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”.

La reazione di Francesca De Andrè alle parole del padre

Le parole espresse da Cristiano De Andrè non sono per nulla piaciute alla figlia che non ha perso l’occasione di rispondere alle parole espresse dal padre. “Vergognoso, che falsità”, queste di preciso le sue parole.

Lo sfogo dell’ex gieffina: “Avrò un po’ di pace prima o poi?”

Ma non solo, dopo aver risposto alle parole espresse dal padre ecco che Francesca De Andrè ha poi proseguito condividendo un articolo su di lei rilasciato da The People e lasciandosi andare ad un breve ma duro sfogo. Nell’articolo in questione è presente una fotografia della De André con il viso segnato. E proprio a tale post l’ex gieffina ha aggiunto poche semplici parole ovvero “E questo è niente! Avrò un po’ di pace prima o poi?”.