Briatore nella bufera, la pizza nel suo locale costa 65 euro e sui social si alza un polverone

0 SHARES Condividi Tweet

È finito ancora una volta al centro della polemica il noto imprenditore italiano Flavio Briatore. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci dopo Montecarlo e Londra ha infatti deciso di aprire il ‘Crazy Pizza’ anche nel nostro Paese, ed esattamente a Roma e Milano. Si tratta sicuramente di un posto elegante e raffinato ma non per tutti. Ed infatti la polemica delle ultime ore riguarda proprio i prezzi delle pizze vendute all’interno di tale locale.

Flavio Briatore al centro della polemica

Non è sicuramente la prima volta che Flavio Briatore finisce al centro della polemica a causa dei prezzi, legati a ciò che viene offerto all’interno dei suoi locali, e considerati un po’ eccessivi. Quest’ultima polemica riguarda nello specifico i nuovi locali aperti a Milano e Roma e all’interno dei quali le pizze hanno un costo decisamente superiore rispetto a quello solitamente pagato all’interno di altri locali. A documentare nello specifico il tutto è stata Repubblica e l’ha fatto mostrando il conto finale di una cena per quattro persone all’interno del Crazy Pizza. Nello specifico secondo tale testimonianza le 4 persone presenti all’interno del locale di Flavio Briatore avrebbero ordinato una pizza Pata Negra dal costo di 65 euro e una Crab Salad 35 euro, e poi ancora un Moscow Mule e una Nastro Azzurro. Il coperto viene considerato 2 euro a persona mentre invece una bottiglia di acqua da 0,75 ha un costo di 4 euro. Il totale? 260 euro.

I prezzi del ‘Crazy Pizza’

E sempre all’interno dello stesso locale ai clienti ad esempio è offerta la possibilità di ordinare una bottiglia di rosso al costo di 1.900 euro ma allo stesso tempo anche un semplice calice da 3.50 euro. E’ comunque opportuno chiarire che i costi di prodotti e servizi non sono assolutamente nascosti. Infatti il menù è presente anche sul sito internet del locale e tutte le cifre relative a pizze e bibite non sono assolutamente nascoste ma ben in mostra.

Le parole di Flavio Briatore

Lo stesso Flavio Briatore tempo fa si era espresso rivelando, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, di avere il desiderio di aprire un locale elegante e particolare. “Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. La pizza è un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap, noi gli abbiamo creato intorno un enviroment diverso”, queste esattamente le sue parole.