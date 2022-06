GF Vip,  il papà di Manuel Bortuzzo scrive un post al veleno e tutti credono sia rivolto a Lulù

0 SHARES Condividi Tweet

Continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica il padre del giovane nuotatore ed ex concorrente del GF vip 6 e Manuel Bortuzzo. Stiamo nello specifico parlando di Franco Bortuzzo che proprio nelle scorse ore ha condiviso un nuovo post sui social che secondo molti altro non era che una frecciata rivolta all’ex fidanzata del figlio ovvero la giovane principessa etiope Lulù Selassié. Ma, quali sono state le parole scritte dall’uomo e soprattutto per quale motivo in molti hanno pensato potessero essere rivolte a Lulù? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lulù Selassié in un famoso ristorante romano

Nonostante siano trascorse già diverse settimane da quando Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno reso nota la loro separazione ecco che l’ex coppia continua a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. La giovane principessa etiope infatti si è più volte resa protagonista di uno scambio di battute piuttosto acceso con il padre di Manuel e quindi con il signor Franco Bortuzzo. Secondo Lulù infatti è stata proprio la famiglia del giovane nuotatore ad intralciare il loro amore. Ed ecco che proprio nel corso delle ultime ore Franco Bortuzzo sembrerebbe essere tornato a pungere l’ ex gieffina sui social. Il motivo? La presenza della giovane principessa all’interno di un famoso ristorante romano solitamente frequentato dallo stesso Manuel. Lulù si è recata nel ristorante in questione nella serata di venerdì insieme alla sua famiglia, ma di Manuel nessuna traccia. Molti sono stati coloro i quali hanno ipotizzato che la scelta di Lulù di recarsi presso ristorante fosse legata al desiderio di incontrare l’ex fidanzato.

La frecciatina Social di Franco Bortuzzo

A far discutere sono nello specifico le parole espresse da Franco Bortuzzo sui social nel corso delle scorse ore. Il padre di Manuel ha infatti scritto “Missione fallita” aggiungendo a tale post delle emoticon sorridenti. Ma, a chi erano rivolte le sue parole? Anche se il padre dell’ex nuotatore non ha espressamente fatto il nome della Principessa Lulù Selassié ecco che a molti il riferimento è apparso abbastanza chiaro.

La reazione di Lulù

Quello che adesso in molti si stanno domandando è ‘Come avrà reagito Lulù a tali parole?’. La sorella della vincitrice del GF Vip 6 Jessica Selassiè deciderà di rispondere alle parole scritte sui social da Franco Bortuzzo oppure no? Al momento non sembrerebbe averlo ancora fatto ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.