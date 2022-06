Vladimir Luxuria su Vanessa Incontrada “Lei è una …”.

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la trasmissione The breakfast club, Vladimir Luxuria espone il suo pensiero sulla polemica scatenata dalle foto pubblicate su una rivista di gossip di Vanessa Incontrada. Secondo quanto dichiarato da Luxuria “Vanessa Incontrada è strafiga come donna e come testa pensante”.

Body shaming e le polemiche su Vanessa Incontrada

Il tema del body shaming è particolarmente discusso soprattutto negli ultimi tempi. Ad essere presa di mira la showgirl dalle curve sinuose Vanessa Incontrada, che apparsa sulla rivista di Gossip ha scatenato gli haters sui social. L’attrice è stata attaccata per la sua forma fisica considerata non impeccabile.

Non è la prima volta che la showgirl viene attaccata dagli haters soprattutto per il suo aspetto fisico. Proprio la Incontrada si è sempre esposta sul tema della forma fisica delle donne, promuovendone l’accettazione. Lo ha fatto in una copertina di Vanity Fair di un paio di anni fa, ma anche in un monologo andato in onda in tv nel 2019, durante il quale non nascondeva il suo disappunto verso chi attacca gratuitamente per l’aspetto fisico, parlando perlopiù di accettazione.

Il parere di Vladimir Luxuria

Secondo quanto dichiarato da Vladimir Luxuria, ogni donna è bella così com’è e la perfezione non esiste. Secondo l’ex politico parlamentare si può stare bene anche se non con una taglia 42 ed ha aggiunto che esistono delle donne bellissime con qualche chilo in più. Vladimir ha aggiunto che anche molte altre strafighe possono notare qualche piccola imperfezione e andare in depressione perché hanno altri problemi.Durante la trasmissione Vladimir racconta di essere andata a comprare il settimanale e poi ha esposto il suo pensiero. “Detto questo, sono andata a comprare il settimanale e non è un servizio fotografico di quelli che si usava fare una volta sulle riviste di gossip col tondo tipo lente di ingrandimento per andare a criticare i chili in più, è un servizio fotografico in cui si vede Vanessa Incontrada in costume su una spiaggia dove in realtà non si punta sulla questione fisica ma sul fatto che lei è di nuovo single”.

Il punto di vista dell’ex parlamentare sulla vicenda Incontrada

Aggiungendo anche che un paparazzo può fotografare una donna anche se non è esteticamente perfetta. Secondo quanto dichiarato, una rivista potrebbe essere condannabile se in un certo senso alimenta le polemiche mosse dagli haters, ma se i problemi nascono a partire dagli haters, che vedendo una foto parlano e criticano di tutt’altro, il problema non sarebbe da ricondurre alla rivista.