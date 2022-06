Romina Carrisi e Samuel Peron, scatta la lite, lui: “Mi stai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi la conosciamo tutti per essere la figlia di Albano e di Romina Power. Da un po’ di tempo a questa parte la giovane Carrisi sembra essere una delle protagoniste assolute del programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno. Il programma in questione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì durante il periodo invernale a partire dalle ore 14. Ebbene, sembrerebbe che nei mesi scorsi Romina abbia in qualche modo avuto dei battibecchi, seppur simpatici e ironici, con Samuel Peron il noto maestro di ballo di Ballando con le stelle. Anche quest’ultimo è entrato a far parte del cast dello stesso programma della Bortone. Ancora una volta i due, pare che in questi giorni siano stati protagonisti di una scena che in qualche modo ha divertito i loro follower e utenti del web. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?



Romina Carrisi e Samuel Peron, i due ancora protagonisti di un simpatico siparietto



Come già abbiamo avuto modo di spiegare, i due sembra che siano protagonisti dello stesso programma televisivo di Rai 1, ovvero Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Chi ha visto il programma in questi mesi sa bene che Romina e Samuel in qualche modo sono stati protagonisti di qualche battibecco. Ebbene, nonostante adesso il programma sia andato in vacanza pare che i due siano stati ancora una volta protagonisti di un siparietto piuttosto simpatico.



I due fanno un viaggio insieme, le loro Instagram Stories divertono i lpopolo del web+



Il tutto sarebbe accaduto sul profilo Instagram di Romina Carrisi, ovvero la figlia di Albano e della Power. Sono apparse, infatti, sul profilo Instagram di quest’ultima delle Stories in cui la stessa appare con Samuel e pare che si trovassero in viaggio.



Il siparietto simpatico di Samuel e Romina



Scherzando, Peron avrebbe detto “La mia Uber. Ho chiamato Uber e mi si è presentata lei”. Questo quanto dichiarato dal ballerino il quale poi avrebbe aggiunto “Tu mi stai stalkerizzando”. Romina, piuttosto divertita avrebbe risposto “Si! E anche bullizzando”. Insomma un siparietto apparso su entrambi i profili Social, ovvero sia quello di Romina che di Samuel che ha tanto divertito i follower.