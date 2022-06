Sabrina Ferilli nella bufera, commenta la foto di Vanessa Incontrada e si scatena il caos

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni giorni da quando su Nuovo è stata pubblicata la fotografia della celebre conduttrice televisiva Vanessa Incontrada in bikini. Una fotografia che sta facendo tanto discutere e a proposito della quale nel corso delle scorse ore si è espressa una famosa artista italiana ovvero Sabrina Ferilli. Le parole espresse dalla celebre attrice romana però non sono piaciute a tutti, ed infatti hanno fatto parecchio discutere. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La polemica su Vanessa Incontrada e la copertina di Nuovo

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della questione con protagonista Vanessa Incontrada. La celebre attrice e conduttrice televisiva è stata fotografata da Nuovo in bikini durante un momento di relax, e proprio questa fotografia è stata condivisa sulla copertina del giornale. Il problema è che nella fotografia in questione la Incontrada appare diversa e un po’ fuori forma, per cui in molti non hanno apprezzato la decisione del giornale di pubblicare la foto e soprattutto di metterla in copertina. Tra coloro che hanno colto l’occasione per commentare la vicenda vi troviamo anche la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli. E tra i commenti presenti sotto al post della nota giornalista a spiccare in particolar modo è stato quello lasciato dalla celebre attrice italiana Sabrina Ferilli.

Il commento di Sabrina Ferilli sulla vicenda con protagonista Vanessa Incontrada

“Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto”, queste esattamente le sue parole. L’attrice ha poi aggiunto “Ti lascio immaginare… Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uuhh! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile”.

Il botta e risposta tra la Ferilli e alcuni followers

La Ferilli, particolarmente nota non solo per la sua bravura e simpatia ma anche per la schiettezza con cui è solita esprimere i suoi pensieri, ha poi continuato rendendosi protagonista di un particolare botta e risposta social con alcuni followers. Ad esempio vi è stato un utente che alle parole scritte dall’attrice ha risposto “Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti i trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del seno, mi farei da parte in questa discussione”. Parole queste alle quali la Ferilli ha così replicato “Curati! E potrei anche aiutarti”. Ad un altro utente ha invece risposto precisando “Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica”.