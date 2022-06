Miriana Trevisan diretta: “Non vado al matrimonio di Davide Silvestri perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni mesi da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello vip. Ma nonostante ciò alcuni dei suoi protagonisti continuano a a trovarsi al centro del gossip. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta tanto parlando delle parole espresse dalla celebre showgirl italiana Miriana Trevisan la quale nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Mio ha rivelato di non poter partecipare al matrimonio di un altro ex gieffino ovvero Davide Silvestri. Ma esattamente per quale motivo la Trevisan non prenderà parte alle nozze? Facciamo un po’ di chiarezza.

Miriana Trevisan assente alle future nozze di Davide Silvestri

Miriana Trevisan è stata sicuramente una delle protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello Vip in quanto spesso al centro di varie dinamiche. E di preciso al centro di discussioni e polemiche. La nota showgirl ed ex moglie di Pago è stata invitata al matrimonio di Davide Silvestri ma nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Mio ha rivelato di non poter partecipare. Per quale motivo? In realtà semplicemente per motivi di lavoro. E a spiegarlo è stata la diretta interessata affermando “Io sono stata invitata ma non posso andare perché in quei giorni sono impegnata con un evento. Davide non è obbligato a invitare tutti: è il suo matrimonio e invita solo le persone più care. Lui è sempre il top: mi ha anche invitato al concerto di suo cugino Kekkò dei Modà perché sa che sono una grande fan”.

Le indiscrezioni sul matrimonio di Davide Silvestri

Davide Silvestri sposerà la sua storica fidanzata di nome Alessia, conosciuta da tutti semplicemente come Lili, il prossimo 3 luglio. Il matrimonio in questione avrà luogo in un paese della provincia di Milano mentre invece le fedi nuziali sono state scelte all’interno di una famosa gioielleria della Capitale. Altra indiscrezione riguarda il nome del testimone dello sposo. Al fianco di Davide In questo giorno così speciale ed importante per lui e per la fidanzata Alessia vi sarà infatti il cugino Kekko Silvestri, particolarmente noto al pubblico per essere il cantante di uno dei più famosi gruppi musicali italiani ovvero i Modà.

Chi sono gli ex gieffini invitati al matrimonio?

Tra i vari invitati al matrimonio di Davide e Alessia vi sono anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello vip 6. Nello specifico stiamo parlando di Miriana Trevisan ma anche di Barù, Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni