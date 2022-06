Maurizio Costanzo durissimo contro Giletti: “Si stesse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare dell’ultima puntata del programma Non è l’Arena andata in onda su La7 alcune sere fa. Nello specifico a non aver convinto molti è stata la decisione del conduttore Massimo Giletti di condurre il noto talk show in diretta da Mosca. Tanti sono stati coloro che hanno commentato quanto accaduto, tra questi anche il noto giornalista Maurizio Costanzo il quale senza alcun problema ha espresso il suo parere. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dal noto giornalista?

La polemica per l’ultima puntata di Non è l’Arena

L’ultima puntata di Non è l’Arena, celebre programma di La 7, sta facendo parecchio discutere. Come mai? A non essere piaciuto ai telespettatori è stata la decisione del conduttore di trasmettere in diretta da Mosca. Ma non solo, anche la scelta di avere come ospiti della puntata il giornalista Vladimir Solovyev e il ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Nel corso della puntata in questione il giornalista Alessandro Sallusti ha abbandonato improvvisamente lo studio mentre invece il conduttore Massimo Giletti è stato colto da un malore a causa del quale ha dovuto interrompere la trasmissione.

Il commento di Maurizio Costanzo

Tra coloro che non hanno perso l’occasione di commentare quanto accaduto vi troviamo il noto giornalista Maurizio Costanzo il quale nel corso della puntata di ieri del programma radiofonico ‘Facciamo finta che’ ha commentato quanto accaduto rispondendo alle parole del professore Raffaele Morelli. Il professore ha di preciso affermato “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”. Parole alle quali Costanzo ha risposto “Perché va a rompere le balle al Cremlino? Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati”. Morelli ha poi commentato il malore avuto da Giletti in diretta definendolo come ‘una ferita’ sentita dal conduttore. “Ha sentito di essere nel posto sbagliato. Credo che abbia sentito una ferita perché ha visto veramente come è stato trattato“, queste le parole espresse da Morelli alle quali Costanzo ha così risposto “Una cosa psicologica, la penso anche io così”.

Maurizio Costanzo su Giletti: “Mi sono un po’ dispiaciuto”

Maurizio Costanzo ha poi proseguito il suo intervento rivelando di essere molto amico di Massimo Giletti ormai da diversi anni, e di essersi dispiaciuto nel vedere quanto successo. “Mi sono un po’ dispiaciuto nel rivederlo a Mosca con tutti quei problemi e anche del fatto che si è sentito poco bene”. Costanzo ha poi concluso rivolgendo dei complimenti a Giletti indicandolo come uno dei più sensibili conduttori televisivi da lui conosciuti. “Mi dispiace che abbia vissuto quel momento di difficoltà. Rivendico di essere suo amico”, queste le parole del marito di Maria De Filippi.