Vanessa Incontrada, dopo la polemica sulla foto in costume, arriva la sua replica

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di Vanessa Incontrada e della fotografia pubblicata dal settimanale Nuovo in cui la conduttrice appare un po’ strana, per molti completamente diversa tanto da aver addirittura ipotizzato che quella in copertina non fosse lei. Ed ecco che a distanza di qualche giorno è arrivata proprio la risposta della diretta interessata che nelle scorse ore ha condiviso un particolare post sui social che è tanto piaciuto ai suoi followers. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

La polemica per la copertina di Nuovo con Vanessa Incontrada

Una vera e propria polemica sul body shaming è quella che è scaturita sui social negli ultimi giorni in seguito alla pubblicazione dell’ultimo numero di Nuovo, famoso settimanale di gossip. Nella copertina del giornale la bellissima attrice e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada è apparsa a tutti un po’ strana, o meglio diversa dal solito. Molti sono stati coloro che hanno commentato facendo nascere una vera e propria polemica ma in questo caso tali critiche non erano rivolte alla Incontrada ma al giornalista Riccardo Signoretti per aver deciso di pubblicare tale fotografia in cui la donna appare in una forma fisica diversa e più generosa della solita che siamo abituati a vedere.

Le critiche alla presentatrice per i suoi allenamenti

Alcuni giorni fa sempre la nota presentatrice e attrice era finita al centro della polemica semplicemente perchè aveva deciso di allenarsi per migliorare un po’ il suo aspetto. Molti coloro che avevano commentato utilizzando parole anche poco carine come ad esempio “Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri!?!? Mi crolla un mito” oppure ancora “Anche tu come tutte”.

La risposta della Incontrada alle polemiche

Nelle scorse ore, dopo qualche giorno di silenzio, Vanessa Incontrada ha però deciso di rispondere anche se non in modo diretto. La conduttrice ha infatti semplicemente condiviso una sua fotografia in palestra. E a tale post ha aggiunto poche parole ovvero “Ma come l’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”. Parole alle quali ha poi aggiunto alcune emoticon sorridenti. Insomma, anche se non c’è stato da parte della diretta interessata un chiaro riferimento alle polemiche sopracitate è comunque ovvio a molti che le sue parole fossero rivolte proprio a quanto successo di recente.