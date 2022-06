Alvin decide di svelare tutto sul rapporto con Ilary Blasi: “Per lei era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga e sincera intervista è stata quella rilasciata da Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, a Casa Chi. Intervista nel corso della quale non è mancato il commento sul rapporto con la nota conduttrice televisiva Ilary Blasi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Il chiarimento di Alvin sul rapporto con Ilary Blasi

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, ovvero Ilary Blasi, e l’inviato in Honduras Alvin nel corso delle ultime settimane si sono resi protagonisti di una serie di scambi di battute a causa delle quali sono finiti più volte al centro del gossip. Sono infatti molti coloro che hanno pensato che tra i due i rapporti non fossero più idilliaci come un tempo, ma ecco che dopo settimane di silenzio ad intervenire sulla questione nel corso delle ultime ore è stato il diretto interessato. Alvin ospite di Casa Chi ha infatti rivelato di avere un ottimo rapporto con la moglie di Francesco Totti. E proprio a proposito del presunto litigio ha rivelato “Ci ha stupito e abbiamo detto: ‘Ma come abbiamo litigato?’ Per noi era normale quel modo di comunicare…”. E ha poi aggiunto “Io e lei siamo come fratello e sorella…”.

Il commento dell’inviato su Soleil Sorge

Nel corso della stessa intervista l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin ha poi colto l’occasione per commentare l’arrivo in Honduras della bellissima e al momento anche seguitissima Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina lo scorso lunedì è arrivata sull’isola, anche se per pochissimo tempo, per riuscire a portare un po’ di squilibrio nel gruppo. E anche se la bella Soleil sarebbe rimasta un po’ volentieri per un po’ di tempo ecco che finita la puntata ha dovuto lasciare il reality. Ma, come mai Soleil piace tanto ai telespettatori? A tal proposito Alvin ha rivelato “E’ così, non ha filtri. Quindi non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo e credo arrivi quello al pubblico…”.

Le parole su Nicolas Vaporidis

In ultimo Alvin ha concluso la sua intervista a Casa Chi rivelando chi tra i naufraghi di questa edizione è riuscito a sorprenderlo più degli altri. Di chi stiamo parlando? Del noto attore italiano Nicolas Vaporidis a proposito del quale ha rivelato “Mi ha detto: ‘Questa è un’esperienza pazzesca!’ E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas…”