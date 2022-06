Isola dei Famosi, dopo la gaffe di Lory Del Santo, il web si scatena con l’ironia

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della simpaticissima gaffe social di cui si è resa protagonista di recente la celebre attrice e noto personaggio televisivo italiano Lory Del Santo. Una gaffe che ha scatenato una lunga ironia sui social. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

La gaffe social di Lory Del Santo

Lory Del Santo è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. La celebre attrice e regista però proprio di recente è stata eliminata dal famoso reality show e proprio in seguito all’eliminazione è tornata ad utilizzare i social. Ed ecco che proprio su Instagram la Del Santo ha commentato un suo post scrivendo una serie di parole ricche di tanto affetto e tramite le quali veniva espressa ammirazione nei suoi confronti. Commenti però scritti sotto ad un post condiviso dalla Del Santo utilizzando proprio l’account dell’attrice.

La giustificazione fornita dall’attrice

Su quanto accaduto sono intervenute molte persone, e nello specifico a rivelare come sono andate davvero le cose è stata proprio la diretta interessata ovvero Lory Del Santo. La nota attrice e regista ha rivelato di aver semplicemente commesso un errore tecnico. Il suo obiettivo non era quello di farsi dei complimenti da sola ma semplicemente quello di rendere pubblici i commenti ricevuti in privato.

La risposta del web

Nonostante la giustificazione fornita dalla diretta interessata ecco che sono molti coloro che continuano a parlare di quanto accaduto facendo anche ironia. Ad esempio tra questi vi troviamo il noto comico Frank Matano che ha condiviso sui social un particolare post aggiungendo tanti commenti di elogio. “Frank sono un tuo fan di Pisa, grazie per aver salvato la mia famiglia” e ancora “Ti tenevano all’interno di LOL perciò ti hanno fatto ridere”, queste alcune delle parole scritte da Matano sotto al post. Ma a fare ironia è stata anche la pagina Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi. La pagina in questione ha infatti condiviso un post sotto al quale si sono susseguiti una serie di domande e affermazioni sul reality scritti utilizzando sempre l’account ufficiale dell’Isola. E tra i commenti ad esempio “Non vedo l’ora che sia lunedì per l’Isola”, “Quest’anno conoscevamo tutti i concorrenti, la vera Isola dei FAMOSI!” ecc. Ma, come avrà reagito la diretta interessata a tali parodie? In realtà abbastanza bene. La conduttrice infatti non è apparsa infastidita o turbata, e proprio nel corso delle scorse ore è intervenuta ripostando sul suo profilo social tutto quello che è accaduto.