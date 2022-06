Piero Chiambretti e Fabio Fazio volano stracci, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti e Fabio Fazio sarebbero ai ferri corti. Ma per quale motivo? In questi giorni sembra che a parlare di questo sia stato proprio il conduttore, Piero che ha rilasciato un’intervista a Massimo Falcioni di TvBlog. Pare che oltre ad aver raccontato dei suoi progetti, sia presenti che passati e futuri, il conduttore avrebbe anche affrontato degli argomenti come quelli relativi al cattivo rapporto con Fabio Fazio. A quanto pare i due avrebbero avuto in tempi passati dei disguidi. Cerchiamo di capire cosa ha riferito il noto conduttore.

Piero Chiambretti e Fabio Fazio, in che rapporti sono oggi?



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Piero Chiambretti e Fabio Fazio in passato pare che abbiano avuto dei problemi non indifferenti. Nel corso di una recente intervista rilasciata da Piero Chiambretti a Tvblog, sembra che il conduttore abbia parlato del rapporto difficile che ha avuto con il collega Fabio Fazio che da diversi anni come sappiamo è al timone di una trasmissione ovvero Che tempo che fa. “Non è simpatico a nessuno. Il programma non l’ho visto. Non vedo quasi niente, non per snobismo ma perché non voglio essere condizionato. Trovo, però, che ripetere il meccanismo di un quiz quando oggi abbiamo Wikipedia, sia parecchio anacronistico. Senza contare che il programma si inseriva fra quelli “nuovi” della Rai di Campo Dall’Orto. Il tutto mi è sembrato un po’ comico”. Queste le parole del conduttore.

Piero parla del collega, volano parole pesanti

Ad ogni modo, non sembra che questa sia stata l’unica occasione in cui Piero ha parlato di Fabio Fazio. Già in precedenza, nel corso di un’altra intervista rilasciata dal conduttore al Corriere sembra avesse risposto ad una domanda, ovvero che cose avesse fatto qualora Fazio lo avesse invitato a cena. “Vivo benissimo senza”, avrebbe risposto Fazio. Quest’ultimo, sembra che invece non abbia mai commentato le parole di Piero Chiambretti, ma sicuramente avrà avuto modo di ascoltare le parole del collega che di certo non sono passate inosservate. Alla luce di questo, quando i due sono stati ospiti del Maurizio Costanzo show, sembra che i telespettatori si aspettassero chissà quale discussione tra i due. Invece non si è verificato nulla di tutto ciò.

L’incontro tra i due al Maurizio Costanzo Show

Di questo loro incontro ne ha parlato lo stesso nel corso di un’intervista.“Io e Fabio abbiamo avuto un avvio di carriera molto simile. Entrambi vincemmo il concorso in Rai e fummo fortemente aiutati da Bruno Voglino. In seguito, le nostre strade si sono ampiamente allontanate, per scelte editoriali e di gusto. In tanti anni non lo avevo mai incrociato, mi ha fatto piacere che si sia ricordato in diretta di quel frammento di vita in comune. Esistono le sliding doors, si prendono delle decisioni che si possono condividere o meno. Non so se approva i miei modi, io vedo i suoi differenti dai miei. Non c’è mai stata la possibilità di confrontarci. È stato un incontro piacevole, seppur tardivo.”